FMI: Majorarea salariilor in sectorul public si modificarile de pensii ar trebui reevaluate. Reducerea coruptiei contribuie la cresterea veniturilor guvernamentale

"Activitatea economica din Romania se mentine puternica, somajul inregistrand minime istorice. Ingrijorarile legate de supraincalzire s-au mai temperat, data fiind recenta incetinire a ritmului de activitate, presiunile inflationiste din acest an parand a fi atins deja nivelul maxim.Banca Nationala a Romaniei a intarit politica monetara si managementul lichiditatii, contribuind astfel la mentinerea sub control a presiunilor inflationiste.In continuare, ar trebui mentinuta inclinatia de intarire a politicii monetare pentru a ancora anticipatiile inflationiste si a limita riscurile externe. Sanatatea sistemului financiar s-a imbunatatit, iar plafonarea serviciului datoriei la un anumit procent din venit pentru creditele acordate populatiei va contribui la mentinerea stabilitatii financiare", a declarat Lee, la finalul misiunii.Reprezentantul FMI a mai sustinut ca o consolidare fiscala ar crea spatiu de manevra pentru politica fiscala, reducand astfel vulnerabilitatea economiei fata de socurile interne si externe."In pofida mai multor ani de crestere economica puternica, deficitul bugetar a avut evolutie ascendenta, nu una descendenta, asa cum ar trebui sa se intample in perioadele bune, iar atingerea tintei pentru anul 2018 inca prezinta riscuri in absenta unor masuri suplimentare.In acelasi timp, structura cheltuielilor publice se indreapta, din ce in ce mai mult, catre elemente rigide in detrimentul investitiilor publice.Bugetul pe anul 2019 si cadrul fiscal pe termen mediu trebuie sa vizeze deficite mai mici, aliniate angajamentelor asumate fata de Uniunea Europeana (UE) si sa mentina datoria publica exprimata ca pondere in PIB pe o traiectorie descendenta. Aceasta presupune masuri de calitate ridicata", a subliniat Lee.Oficialul FMI a completat ca, in acest sens, initiativele actuale de eficientizare a cheltuielilor publice - analizele de cheltuieli si achizitia centralizata - sunt binevenite."Esentiala este, de asemenea, modernizarea administratiei fiscale. Totodata, majorarea salariilor din sectorul public si modificarile programate a fi aduse pensiilor ar trebui re-evaluate prn prisma implicatiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilitatii fiscale si cresterii economice pe termen lung", a prec