FMI: Pandemia va duce la o recesiune globala in 2020. Redresarea este asteptata in 2021

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a salutat actiunile fiscale extraordinare adoptate deja de multe state pentru sprijinirea sistemelor de sanatate si protejarea companiilor si angajatilor afectati, dar si masurile luate de bancile centrale pentru relaxarea politicii monetare, transmite Reuters."Vor fi necesare chiar mai multe masuri, in special pe frontul fiscal", a declarat seful FMI, dupa o teleconferinta cu guvernatorii bancilor centrale si ministrii de Finante ai G20 (cele mai puternice tari ale lumii), care au fost de acord cu necesitatea solidaritatii pe plan global.Fondul Monetar International va majora semnificativ finantarea de urgenta, in conditiile in care deja 80 de tari au cerut ajutor. FMI este pregatit sa mobilizeze toata capacitatea sa de creditare, de 1.000 de miliarde de dolari, a dat asigurari Georgieva.Oficialul FMI a declarat: "Costurile umane ale pandemiei sunt deja incomensurabile si toate tarile trebuie sa lucreze impreuna pentru a proteja oamenii si a limita pagubele economice".Perspectivele economice globale sunt negative, iar FMI se asteapta acum "la o recesiune cel putin tot atat de rea ca in timpul crizei financiare globale sau chiar mai rea", a avertizat Georgieva, adaugand ca "impactul economic va fi sever, dar cu cat se va opri mai rapid virusul, cu atat mai rapida si mai solida va fi redresarea", asteptata in 2021.Economiile avansate sunt intr-o situatie mai buna pentru a face fata crizei, dar multe piete emergente si tari in curs de dezvoltare se confrunta cu dificultati semnificative, inclusiv iesiri de capital. De la inceputul crizei, investitorii au transferat deja 83 de miliarde de dolari din pietele emergente, cea mai semnificativa iesire de capital inregistrata vreodata, a declarat seful FMI.In raportul din ianuarie "World Economic Outlook", FMI previziona un avans al PIB -ului global de 2,9% in 2019 si de 3,3% in 2020. In februarie, Kristalina Georgieva avertiza ca extinderea rapida a epidemiei va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale.Citeste si:OECD: S ...citeste mai departe despre " FMI: Pandemia va duce la o recesiune globala in 2020. Redresarea este asteptata in 2021 " pe Ziare.com