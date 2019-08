FMI recomanda Romaniei sa isi reorienteze cheltuielile dinspre salarii si pensii spre investitii

Potrivit raportului elaborat de stafful FMI dupa discutiile cu oficialii romani din luna iunie a acestui an, document publicat vineri, cresterea economiei romanesti ar urma sa ramana la nivelul de 4% in 2019 si sa incetineasca la 3% pe termen mediu."Activitatea economica va continua sa fie stimulata de consum, insotit de o inflatie ridicata si un deficit de cont curent de peste 5% din PIB in 2019-2020. Cresterea este prognozata sa incetineasca pe masura ce investitiile productive au slabit ca urmare a regreselor inregistrate de reformele structurale iar impulsul fiscal se va diminua in timp", se arata in raportul FMI.De asemenea, expertii institutiei financiare internationale atrag atentia asupra faptului ca riscurile sunt orientate in jos si sunt semnificative."Principalul risc intern este o noua crestere a vulnerabilitatii provocate de socuri politice. Avand in vedere ciclul electoral din urmatorii doi ani, exista riscul unor noi stimulente fiscale sau al revenirii asupra unor politici structurale care ar reduce si mai mult competitivitatea Romaniei.In prezent, noua lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ pe termen mediu la adresa stabilitatii fiscale. Pe plan extern, principalul risc il reprezinta o incetinire peste asteptari a pietei externe, care ar deteriora si mai mult un deficit de cont curent deja mare si ar agrava presiunile de finantare", se arata in raportul FMI.In acest context de crestere a vulnerabilitatilor, FMI sustine ca este necesar ca autoritatile romane sa profite de avansul economiei pentru a demara un proces durabil de consolidare fiscala sprijinit de masuri de calitate."Respectarea tintei de deficit de 2,8% din PIB in 2019 ar fi un inceput", subliniaza FMI.Insa, conform estimarilor expertilor FMI, deficitul bugetar al Romaniei va ajunge la 3,7% din PIB in 2019 daca nu se vor lua masuri suplimentare.Veniturile au fost supraestimate cu 0,9% din PIB"In opinia staff-ului, veniturile au fost supraestimate cu 0,9% din PIB, din cauza unor ipoteze optimiste cu privire la imbunatatirea colectarii taxelor si a cheltuielilor salariale in sectorul privat", se arata in document.In consecinta, staff ...citeste mai departe despre " FMI recomanda Romaniei sa isi reorienteze cheltuielile dinspre salarii si pensii spre investitii " pe Ziare.com