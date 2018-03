"Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se refera la plafonarea dobanzilor si la rascumpararea creantelor cesionate. Sugeram sa dati dovada de mai multa prudenta in politica fiscala pentru a usura sarcina politicii monetare", a declarat Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania.Totodata, reprezentantii FMI atrag atentia ca schimbarile fiscale trebuie facute mai rar.In ceea ce priveste cresterea economica, reprezentantii Fondului Monetar International estimeaza ca va fi anul acesta de 5%."Cresterea economica a fost in 2017 de 7%, fiind alimentata de mai multi factori, cum ar fi: consumul, cresterea salariului minim, relaxarile fiscale. In acest an cresterea va decelera pe fondul unor reforme structurale lente si a unui impuls fiscal in scadere. In 2018 ne asteptam la o crestere economica de 5%", a spus reprezentantul FMI.Acesta a subliniat si faptul ca progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei este recunoscut international, precizand ca trebuie sa continue pentru ca ajuta tara noastra si pe plan economic.Reprezentantii FMI se afla de cateva zile in Romania pentru consultarile anuale pe marginea Articolului IV din statutul institutiei. ...citeste mai departe despre " FMI: Romania sa evite legi precum plafonarea dobanzilor. Lupta impotriva coruptiei ajuta si pe plan economic " pe Ziare.com