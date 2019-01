In ciuda iernii, pesta porcina nu cedeaza. Un nou focar in Vrancea

Prezenta virusului a fost confirmata de un laborator local, iar probe au fost trimise si la Bucuresti.Surse din randul autoritatilor locale spun ca focarul a aparut intr-o gospodarie din comuna Dumbraveni, unde cel putin doi porci s-au imbolnavit, iar reprezentantii autoritatilor au decis sa-i sacrifice si sa-i incinereze.Gospodaria a fost izolata si alte masuri vor fi luate vineri, in functie de rezultatul care va veni de la laboratorul din Bucuresti.Situatia urmeaza sa fie analizata in cadrul Comitetului pentru Situatii de Urgenta care va fi convocat vineri la Prefectura Judetului Vrancea.Precedentele focare din Vrancea au aparut la o gospodarie din comuna Gugesti si la o ferma din comuna Homocea.