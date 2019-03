Ford anunta ca va investi masiv la Craiova, in baza promisiunilor Guvernului Dancila: Este esential sa va respectati angajamentele

"Peste numai cateva zile, Ford va sarbatori 11 ani de cand a inceput sa produca la Craiova. In acest timp, am investit aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru a dezvolta tehnologie de ultima generatie pentru productia de autovehicule si motoare.Astazi, am avut ocazia sa o informam pe doamna premier despre planurile noastre de afaceri si investitia noastra suplimentara de 200 de milioane de euro pentru productia unui alt model la Craiova.Am discutat de asemenea si alte subiecte cheie cum ar fi infrastructura, care continua sa fie un dezavantaj major pentru noi. In timpul discutiilor precedente cu Guvernul, am primit angajamente clare privind finalizarea primelor doua loturi ale drumului expres Craiova-Pitesti si drumurilor de centura ale oraselor Stalina si Bals.De asemenea, am primit angajamente privind prezentarea unui calendar clar de lucru pentru tronsoanele 3 si 4 ale acestui drum. Am subliniat inca o data ca este esential ca Guvernul sa isi indeplineasca angajamentele.In plus, pe langa constructia drumului expres, am mai cerut si prezentarea unui calendar de lucru clar pentru finalizarea Autostrazii Sibiu-Pitesti si pentru reabilitarea legaturilor feroviare Timisoara-Craiova si Craiova-Calafat.Investitiile noastre - in special investitia cea noua de 200 de milioane de euro - se bazeaza pe angajamentele Guvernului roman privind imbunatatirea infrastructurii de transport", a spus John Henry Oldham.La acest moment, la Craiova, Ford produce modelul EcoBoost Sport, dar fabrica si motorul EcoBoost 1.0. Vanzarile merg bine, in conditiile in care, in 2018 - potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania - Ford Craiova si-a triplat productia, ajungand sa livreze 141.507 autoturisme (in cea mai mare parte la export).In repetate randuri, conducerea fabricii a anuntat ca ar putea produce mult mai mult de atat, dar ca drumurile inguste si calea ferata imbatranita nu-i permit sa transporte masinile, in timp util, pana la granitele tarii.Premierul Viorica Dancila a sustinut, luni, ca aceasta crestere masiva a productiei Ford (insotita de majorarea productiei de automobile Dacia ) arata ca "suntem pe drumul cel bun". In plus, Da ...citeste mai departe despre " Ford anunta ca va investi masiv la Craiova, in baza promisiunilor Guvernului Dancila: Este esential sa va respectati angajamentele " pe Ziare.com