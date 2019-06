Ford viseaza la autostrada, dar liderii PSD au inagurat o cale de acces pentru utilaje. CNAIR: Nu vor, nu lucreaza. N-ai ce sa le faci!

Drumul Expres Craiova-Pitesti mai este cunoscut si sub denumirea de "Autostrada Ford". Motivul: de ani buni deja, Ford Romania - care are fabrica de autoturisme la Craiova - le cere autoritatilor drumuri de mare viteza, ca sa isi poate transporta productia.Initial, statul s-a gandit sa construiasca acolo o autostrada. Ulterior, a decis sa faca doar un drum expres (care, spre deosebire de autostrada, nu are banda de urgenta si permite schimbarea sensului de mers pe oricare dintre cele 4 benzi ale sale).Traseul acestui drum expres - care se va intinde pe circa 120 de kilometri - a fost impartit in 4 tronsoane, pentru a putea fi mai usor de construit.S-a pus la punct parte din documentatie, iar pe 3 decembrie, Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca, prin licitatie, a desemnat constructorii pentru primii 57 dintre cei 120 de kilometri ai drumului.Mai exact, societatea Tirrena Scavi S.p.a a fost aleasa sa construiasca primul tronson de drum (lung de aproximativ 17 km, incepand de la Craiova) . In paralel, UMB Spedition urma sa construiasca al doilea tronson, lung de circa 40 de kilometri (si impartit in doua loturi), care sa rezolve problema aglomeratiei din zona oraselor Bals si Slatina.Ambii antreprenori aveau la dispozitie, incepand din decembrie, trei ani pentru a realiza transoanele de drum. Din aceasta perioada, primul an era dedicat proiectarii.Nici bine n-a inceput aceasta perioada ca au aparut problemele. Printre altele, s-a descoperit ca traseul primului tronson al drumului trebuie deviat, ca sa nu intre intr-un camp cu sonde de gaz.Cu toate astea - dupa numai jumatate din anul dedicat proiectarii si fara ca traseul tronsonului sa fi fost deviat - ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, alaturi de fostul lider social-democrat Liviu Dragnea si de alti parlamentari PSD, printre care Claudiu Manda si Olguta Vasilescu, au mers sa inaugureze santierul drumului expres, pe 22 mai.Chiar Ministerul Transporturilor anunta atunci, prin intermediul unui comunicat de presa, ca, "in prezenta domnului Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, si a unor parlamentari, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au particip ...citeste mai departe despre " Ford viseaza la autostrada, dar liderii PSD au inagurat o cale de acces pentru utilaje. CNAIR: Nu vor, nu lucreaza. N-ai ce sa le faci! " pe Ziare.com