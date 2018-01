Forumul de la Davos: Economia UE nu mai e "bolnavul" de serviciu. Exista posibilitatea unei noi crize mondiale

In timp ce bursele inregistreaza cresteri puternice, directorii din sectorul financiar spun investitorilor sa evite repetarea greselilor din 2006.Sefii Citigroup, Barclays si Carlyle au trasat paralele intre situatia actuala de pe pietele financiare si cea care a precedat Marea Recesiune. Ei au avertizat ca cresterea economica ar putea fi distrusa daca dobanzile ar creste peste asteptari, relateaza Bloomberg."Exista o ambivalenta care este ingrijoratoare. Cand urmatoarea criza va veni - si va veni - este probabil sa fie mai violenta, daca nu vom elimina o parte din presiune pe parcurs", a afirmat directorul general al Barclays, Jes Staley.Directorul general al grupului Carlyle, David Rubenstein, a avertizat ca pe pietele de capital exista o capacitate foarte limitata pentru a face fata unei cresteri reale a dobanzilor."De obicei, cand oamenii sunt fericiti si increzatori, se intampla ceva rau", a avertizat el.O decizie proasta de la TrumpIn fiecare an apar stiri la distanta si reverbereaza cateva ore mai tarziu la Davos. Deseori acestea vin de la Washington. Asa s-a intamplat si marti, dupa ce presedintele Donald Trump a decis introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru panouri solare si masini de spalat.Vicepresedintele BlackRock, Philipp Hildebrand, a spus ca protectionismul este cel mai mare risc pentru redresarea economiei globale, in timp ce economistul Joseph Stiglitz, detinator al unui premiu Nobel, a afirmat ca masura lui Trump este "proasta pentru mediul mondial, este proasta pentru economia americana si este proasta pentru locurile de munca din Statele Unite".Directorul general al grupului Petrobras, Pedro Parente, a avertizat in legatura cu eforturile lui Trump de a readuce in atentie carbunele, dar directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie, Fatih Birol, a anticipat ca "patrunderea energiei solare pe piata americana va continua".Chiar inainte de anuntul presedintelui Trump, reforma fiscala din Statele Unite, echivalenta cu 1.500 de miliarde de dolari, a atras opinii mixte.Directorul general al Blackstone Group, Stephen Schwarzman, si Adena Friedman, directorul Nasdaq, au spus ca reforma fiscala este un motor d... citeste mai departe despre " Forumul de la Davos: Economia UE nu mai e "bolnavul" de serviciu. Exista posibilitatea unei noi crize mondiale " pe Ziare.com