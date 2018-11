"Va spun cu multa sinceritate: Romania este absolut nepregatita pentru ce urmeaza, este absolut nepregatita sa gestioneze aceasta tranzitie energetica. In ultimele sase luni am discutat cu multi ministri, prim-ministri, sefi de companii si stiu ce fac alte tari, cum incearca sa se adapteze, cum incearca sa traga beneficii din aceasta tranzitie energetica.Din pacate, noi suntem absolut nepregatiti, suntem intr-o perioada in care sistemul nostru energetic este afectat de populism, este afectat de un nationalism prost inteles, care nu are nicio legatura cu patriotismul. Este afectat de foarte multa prostie", a spus Nicolescu.El a criticat lipsa investitiilor si faptul ca se tot bate pasul pe loc de zeci de ani."Mi-aduc aminte ca am fost studentul domnului ambasador Mihnea Constantinescu la Politehnica, ulterior am fost si asistentul sau, si vorbeam de aceleasi proiecte ca si astazi. Dar lumea s-a schimbat intre timp si mi-as dori ca Romania sa fie un jucator si nu un spectator la aceasta schimbare", a mai afirmat Nicolescu.Nicolescu a candidat recent pentru postul de director general al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila (IRENA), o agentie afiliata Organizatiei Natiunilor Unite, insa a pierdut cursa la o diferenta de un vot."Am fost foarte aproape de a obtine pentru Romania sefia unei institutii internationale foarte importante. Am fost 130 de candidati, iar eu m-am clasat pe podium. Doar norocul a lipsit, a lipsit un vot. Sper sa mai fie incercari viitoare. A fost vorba despre o pozitie de nivelul unui secretar general adjunct al Natiunilor Unite", a adaugat el.Razvan Nicolescu a mai fost, in perioada 2014-2016, presedintele Consiliului de Administratie al Agentiei Europene de Reglementare in Energie. ...citeste mai departe despre " Fost ministru al Energiei: Sistemul romanesc este afectat de foarte multa prostie " pe Ziare.com