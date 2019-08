Fostul sef al Consiliului Fiscal avertizeaza ca ne apropiem de situatia de dinainte de criza din 2009-2010. Pericolul major din a doua parte a anului

In momentul in care a fost construit bugetul pe 2019, veniturile au fost supraevaluate, in timp ce cheltuielile au fost subevaluate. Iar daca se dorea mentinerea deficitului sub 3% din PIB era nevoie la aceasta rectificare de corectii mult mai mari, considera Ionut Dumitru.Masurile prin care guvernul vrea sa aduca bani la buget, cum ar fi taxa pe zaharul din suc, cresterea nivelului de taxe si impozite colectate sau aministia sunt incerte, nefiind sustinute de argumente logice. In schimb, cheltuielile sunt din ce in ce mai mari si cei mai multi bani se duc pe pensii si salarii. Iar in sectorul public, salariile au crescut atat de mult incat se afla la maxime istorice, fiind mult peste media europeana.Fostul sef al Consiliului Fiscal avertizeaza ca este nevoie de o corectie urgenta a acestor cheltuieli. Si aceste masuri trebuie luate acum, cat inca exista crestere economica. Potrivit acestuia, in momentul unei decelerari economice, ajustarea bugetului va fi brutala."Dupa parerea mea, ajustarea bugetului nu mai poate fi intarziata, iar orice intarziere va face ajustarea si mai brutala si inevitabila", este concluzia trasa de Ionut Dumitru.Argumentele guvernului pentru obtinerea de venituri sunt imprudenteIonut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si fost sef al Consiliului Fiscal, a declarat pentru Ziare.com ca executia bugetara pe primele sase luni arata ca veniturile din proiectul de buget pe 2019 au fost supraevaluate si cheltuielile subevaluate.Iar rectificarea bugetara adoptata recent de guvern nu a facut mari corectii, fiind nevoie de o ajustare majora pentru a ne pastra tinta de deficit sub 3% din PIB."Daca va uitati la opinia Consiliului Fiscal, de la constructia bugetului, cand noi inca eram acolo, la momentul respectiv noi ne-am exprimat aceasta temere ca si partea de venituri si partea de cheltuieli pot genera probleme, partea de venituri fiind supraevaluata, iar partea de cheltuieli fiind subevaluata. Daca ne uitam la executia pe primele sase luni, exact asa s-au intamplat lucrurile. Veniturile au fost sub asteptari, cheltuielile peste asteptari.Rectificarea bugetara nu face mari corectii, pentru ca necesarul de ajustare este foarte mare si pe ...citeste mai departe despre " Fostul sef al Consiliului Fiscal avertizeaza ca ne apropiem de situatia de dinainte de criza din 2009-2010. Pericolul major din a doua parte a anului " pe Ziare.com