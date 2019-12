Fratii Micula au pus sechestru pe 22% din actiunile Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara de la Cernavoda

Nuclearelectrica este societatea care administreaza productia de energie din surse nucleare, la centrala de la Cernavoda. Potrivit informatiilor de pe siteul Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ), compania are 301.513.851 actiuni. Dintre acestea, 52.777.232 (17,5%) actiuni sunt detinute de diversi investitori privati. Cea mai mare parte a actiunilor, insa, adica 248,736,619 (82,49%) sunt detinut de statul roman, prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.In cursul zilei de 3 decembrie, conducerea Nuclearelectrica le-a transmis actionarilor ca fratii Ioan si Viorel Micula, nominal sau prin intermediul unor societati pe care le-au fondat, i-au pus sechestru pe aproape un sfert dintre actiunile detinute de stat."In data de 27.11.2019, S.N.Nuclearelectrica SA ("SNN") a primit de la Societatea Civila Profesionalade Executori Judecatoresti "Mazilu si Asociatii" Procesul verbal de sechestru emis in data de 25.11.2019 in Dosarul de executare nr. 22/2014, creditori fiind Micula Ioan si societatile Multipack SRL si Starmill SRL, prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui numar de 67.071.301 actiuni detinute de Statul Roman la SNN, cu o valoare nominala de 10/actiune, actiuni administrate prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri", le-a transmis compania salariatilor sai.Compania mai transmite ca: "In data de 27,11.2019, Ministerul Finantelor Publice a notificat SNN prin adresa nr. 323076 cu privire la faptul ca, la acest moment, executarea face face obiectul dosarului mentionat este suspendat provizoriu prin incheierea de sedinta din 26.11.2019 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, in dosarul nr. 27749/302/2019, pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii".Si societatea Conpet (de asemenea detinuta in principal de stat) isi anunta actionarii, la Bursa, pe 28 noiembrie, ca in acelais dosar de executare, i s-a pus sechestru pe circa 5 dintre cele 8,6 milioane de actiuni.De fapt, pentru fratii Micula nu mai e o noutate sa puna sechestru pe bunurile unor companii de stat. In urma cu o luna, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, anuntat ca Romatsa este in pericol sa nu mai poata functiona din cauza ca Ioan si Viore ...citeste mai departe despre " Fratii Micula au pus sechestru pe 22% din actiunile Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara de la Cernavoda " pe Ziare.com