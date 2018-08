Galceava banilor: Iohannis il contrazice pe Teodorovici. Valcov a fost mandatat sa negocieze rectificarea bugetara

In plus, institutia precizeaza ca premierul Viorica Dancila l-a mandatat pe Darius Valcov sa discute cu cei de la Cotroceni pe tema rectificarii bugetare.Dupa ce Teodorovici a sustinut ca Administratia Prezidentiala nu si-a cheltuit bugetul, institutia sustine ca la data de 7 august are inregistrate in aplicatia FOREXEBUG, operata de Ministerul Finantelor Publice (MFP), angajamente legale in suma totala de 45,988 milioane lei."Angajarea sumelor pentru deplasari externe se realizeaza in momentul semnarii contractelor aferente, nu inainte. In lipsa creditelor bugetare necesare pentru efectuarea platilor, Administratia Prezidentiala nu va putea achita integral viitoare obligatii contractuale, nici pentru deplasari externe, nici pentru alte angajamente", se arata in comunicat.Referitor la cheltuielile de capital, Administratia Prezidentiala sustine ca are contracte in derulare, cu termene de achitare in semestrul al doilea din anul 2018."Contractele vizeaza lucrari de reparatii aflate in executie sau planificate pentru a fi realizate in semestrul II al anului 2018 in spatiile oficiale ale Complexului 'Palat Cotroceni', sediul Administratiei Prezidentiale, pentru buna desfasurare a activitatilor organizate de institutie in anii 2018 si 2019, respectiv Summitul 'Initiativei celor 3 Mari' (17-18 septembrie 2018) si alte evenimente gazduite in anul 2019 cu ocazia exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene", se precizeaza in document.Reprezentantii Administratiei Prezidentiale mai spun ca, "in lipsa creditelor bugetare necesare pentru plata contractelor incheiate pentru cheltuieli de capital, Administratia Prezidentiala nu va putea achita prestatiile si produsele care reprezinta obligatii contractuale"."Administratia Prezidentiala a adus la cunostinta Ministerului Finantelor Publice si Guvernului situatia grava in care s-ar putea ajunge daca vor fi efectuate reducerile masive de buget. In ceea ce priveste lipsa comunicarii intre Administratia Prezidentiala si MFP, invocata de ministrul Finantelor, precizam faptul ca in urma discutiei telefonice pe care presedintele Romaniei a avut-o vineri, 3 august a.c., cu prim-ministrul, doamna Viorica Dancila ...citeste mai departe despre " Galceava banilor: Iohannis il contrazice pe Teodorovici. Valcov a fost mandatat sa negocieze rectificarea bugetara " pe Ziare.com