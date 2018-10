Gazele din Marea Neagra dezbina coalitia PSD-ALDE. Deputatii celor doua partide tot nu se inteleg la Legea off-shore

Sursele politice ale Mediafax sustin ca la intalnirea PSD-ALDE pe tema Legii off-shore a participat, vineri, si deputatul Varujan Vosganian . Acesta sustinuse, miercuri, in sedinta reunita a 4 comisii ale Camerei Deputatilor, ca nu voteaza Legea off-shore in varianta PSD. Motivele: varianta socia-democrata a legii continea, potrivit lui Vosganian, prea multe modificari fara niciun studiu de impact la baza.In sedinta de miercuri de la Camera Deputatilor, Varujan Vosganian a avut un dialog pe ton ridicat cu presedintele Comisiei de Industrii, Iulian Iancu. Acesta din urma sustinea ca impozitarea mai aspra a petrolistilor se impune si ca noile propuneri ale PSD fac Legea off-shore mai buna. La scurt timp, Vosganian a parasit atunci discutiile.Confruntarea dintre cei doi deputati n-a continuat vineri, de vreme ce Iulian Iancu a fost dus inca de dimineata la spital, fiind suspect de infarct.Cert este ca, potrivit surselor politice ale Mediafax, deputatii ALDE nu vor decide daca sustin sau nu varianta PSD a Legii off-shore pana cand nu se vor intalni, saptamana viitoare, cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Oricum, tensiunile pe tema gazelor din Marea Neagra sunt din ce in ce mai pronuntate, in coalitia de guvernare.Zilele trecute, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declarase ca, din punctul sau de vedere, deputatii (in speta deputatii PSD, care propun pe ultima suta de metri amendamente la Legea off-shore) ar trebui sa isi anunte din vreme intentiile si sa nu-i mai lase pe senatori sa munceasca la legi care oricum se schimba apoi radical, fara preaviz.Cum a modificat PSD Legea off-shoreDeputati ai Opozitiei au declarat pentru Ziare.com ca parlamentarii PSD si-au facut un obicei de a veni, pe ultima suta de meri, inainte de sedintele de comisie, cu amendamente la Legea off-shore.Asa s-a intamplat in iulie, atunci cand PSD a sustinut introducerea unui sistem de impozitare progresiva a incasarilor petrolistilor care urmeaza sa exploateze gazele din Marea Neagra. La fel s-a intamplat si miercuri, atunci cand parlamentarii PSD au venit cu o noua serie de amendamente care vizau, in principal, cresterea impozitelor pentru petrolisti si taierea unor facilitati fiscal ...citeste mai departe despre " Gazele din Marea Neagra dezbina coalitia PSD-ALDE. Deputatii celor doua partide tot nu se inteleg la Legea off-shore " pe Ziare.com