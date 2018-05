In urma masurilor luate, compania Gazprom va fi nevoita sa permita mai multa transparenta a preturilor si va avea obligatia de a aproviziona piete izolate precum cea a statelor balcanice si cea a Bulgariei, informeaza site-ul EUObserver.com.Compania Gazprom, care asigura o treime din necesitatile de gaz din Uniunea Europeana, este monitorizata de Comisia Europeana din anul 2012, fiind acuzata formal in 2015 pentru ca ar fi suprataxat clienti din Europa Centrala si de Est si ar fi blocat activitatile firmelor rivale.Citeste si:Gazprom relanseaza proiectul constructiei unui "mini South Stream" in BalcaniGazprom a inceput construirea gazoductului TurkStream, care leaga Rusia de Turcia, ocolind Ucraina ...citeste mai departe despre " Gazprom a acceptat conditiile Uniunii Europene privind livrarea de gaze " pe Ziare.com