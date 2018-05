Soros avertizeaza ca ne indreptam catre o noua criza financiara globala: In UE, tot ceea ce putea sa mearga prost a mers prost

Abandonarea acordului nuclear cu Iranul si distrugerea aliantei transatlantice dintre UE si SUA "vor avea efecte negative asupra economiei europene si vor provoca si alte dislocari", inclusiv devalorizarea monedelor statelor emergente, a avertizat marti George Soros intr-un discurs pronuntat la reuniunea anuala a Consiliului european pentru relatii internationale, un centru de reflexie cu sediul la Paris."Am putea sa ne indreptam spre o noua criza financiara majora", a spus Soros, citat de Bloomberg.Avertismentul lui vine intr-un context in care randamentele pentru obligatiunile italiene au crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, iar mari economii emergente precum Turcia si Argentina au probleme in a rezolva consecintele provocate de o inflatie galopanta.Si Vladimir Putin prevede o criza economica asa cum lumea n-a mai vazut pana acum. De unde porneste totulTot ceea ce putea sa mearga prost in UE a mers prostIn ceea ce priveste Uniunea Europeana, George Soros a apreciat ca Europa se confrunta cu o criza existentiala. "Tot ceea ce putea sa mearga prost a mers prost", a spus miliardarul referindu-se la criza refugiatilor si politicile de austeritate care au adus la putere partidele populiste, precum si la "dezintegrarea teritoriala" exemplificata prin Brexit."Nu mai este o figura de stil dintr-un discurs sa spui ca Europa este intr-o criza existentiala, aceasta este cruda realitate", a subliniat George Soros.Un plan Marshall pentru AfricaPentru a rezolva o parte din problemele cu care se confrunta Europa, Soros a propus un Plan Marshall pentru Africa in valoare de aproximativ 30 de miliarde de euro pe an, care ar urma sa fie finantat de UE.Potrivit lui Soros, acest plan destinat imbunatatirii educatiei si reducerii somajului in Africa ar permite reducerea presiunilor migratorii pe continent.De asemenea, Soros a propus transformarea radicala a UE, inclusiv prin abandonarea clauzei care obliga statele membre sa adere la zona euro."Moneda euro are multe probleme nerezolvate si acestea nu trebuie lasate sa distruga Uniunea Europeana", a spus Soros. Acesta a adaugat ca ideea unei "Europe cu mai multe viteze" in care toate tarile se indreapta spre o mai mare integ ...citeste mai departe despre " Soros avertizeaza ca ne indreptam catre o noua criza financiara globala: In UE, tot ceea ce putea sa mearga prost a mers prost " pe Ziare.com