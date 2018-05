Altmaier a aparat proiectul Nord Stream 2, care este respins de majoritatea statelor est-europene si de Statele Unite, care sustin ca prin ocolirea Ucrainei gazoductul va mari controlul Rusiei asupra tarilor care depind de vanzarile rusesti de energie, arata Reuters.Inaintea unui summit de vineri dintre cancelarul Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin , Altmaier a spus ca Uniunea Europeana ar trebui sa garanteze ca Ucraina va continua sa beneficieze de comisioane de tranzit pentru gaze si dupa ce conducta Nord Stream 2 va fi construita pe sub Marea Baltica."Sunt in cautare de piete, putem intelege asta si le pot gasi cu usurinta aici. Dar gazele de sist sunt mai scumpe decat gazele livrate prin conducte, asa ca doar blocarea Nord Stream 2 nu va garanta exporturile", a spus Altmaier.Acesta a adaugat ca Europa va raspunde cu fermitate la incercarile Statelor Unite de a-si plasa interesele proprii inaintea celor ale partenerilor."Statele Unite sunt prietenii si partenerii nostri si vrem sa aparam valorile noastre comune. Dar daca este America First si isi pun interesele proprii inaintea altora, atunci trebuie sa se astepte ca Europa isi va defini propriile interese si va lupta pentru ele", a avertizat Altmaier.Citeste si:Departamentul de Stat avertizeaza: Gazoductul Nord Stream 2 va afecta stabilitatea Europei si va servi intereselor RusieiNord Stream 2: Arma politica a Rusiei?Gazoductul Nord Stream 2, ce leaga Rusia de Germania, e elefantul din camera UE ...citeste mai departe despre " Germania acuza SUA ca vor sa blocheze gazoductul Nord Stream 2: Europa va raspunde cu fermitate " pe Ziare.com