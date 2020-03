Indicele lunar care estimeaza evolutiile economice a scazut semnificativ, la minus 49,5 puncte, de la 8,7 puncte in februarie, in timp ce economistii estimau un declin pana la minus 26,4 puncte, transmite Reuters."Economia este in alerta rosie", a avertizat presedintele ZEW, Achim Wambach, adaugand ca expertii din domeniul financiar se asteapta la o contractare a economiei in primul trimestru din 2020, care ar putea continua si in trimestrul doi.Conform studiului ZEW, indicele care estimeaza perceptia investitorilor asupra actualelor conditii economice s-a inrautatit la minus 43,1 puncte, de la minus 15,7 puncte luna precedenta, in timp ce economistii estimau un declin pana la minus 30 de puncte.Vezi ce masuri a luat fiecare stat pentru a opri raspandirea COVID-19Pe ansamblul acestui an, cei mai multi investitori se asteapta la un declin al economiei de aproximativ 1%, din cauza epidemiei, a explicat Wambach. Ar fi prima scadere a PIB -ului Germaniei de la criza financiara din 2009 si ar urma sa duca la reducerea veniturilor din taxe, in timp ce se inregistreaza o majorare semnificativa a cheltuielilor statului pentru sprijinirea companiilor si gospodariilor afectate de epidemie."Studiul ZEW arata ca situatia se va inrautati probabil in trimestrul doi, cand ne asteptam la o scadere mai accentuata a PIB-ului fata de perioada de varf a crizei financiare", a avertizat Jack Allen-Reynolds de la Capital Economics.El a adaugat ca studiul indica un posibil declin al economiei germane de 4% in 2020, ceea ce va necesita un sprijin guvernamental masiv.In Germania, luni se inregistrau 7.174 de cazuri de infectare cu coronavirus si 14 decese.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Germania: Economia ''este in alerta rosie'' - increderea investitorilor s-a prabusit " pe Ziare.com