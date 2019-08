Gigantii petrolului la nivel mondial sunt interesati de zacamintele Romaniei din Marea Neagra

El a fost intrebat de jurnalisti daca Romgaz va participa la Runda a XI-a de licitatii, initiata recent de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale."Pe onshore e clar ca vom participa, dar pe offshore e mai greu de luat o decizie, pentru ca nu avem know-how. Trebuie sa fim atenti, ca sa stim exact daca merita sa mergem si cu cine mergem. Cand vom lua o decizie, vom incerca sa identificam si capabilitati. Daca vom participa pe offshore, va fi impreuna cu cineva", a sustinut Volintiru.El a subliniat ca discutiile au inceput deja. Volintiru a refuzat sa spuna numele companiilor cu care negociaza, precizand doar ca este vorba de giganti la nivel international."Exista niste acorduri intre noi si nu pot da detalii", a argumentat oficialul Romgaz.Autoritatea Nationala de Resurse Minerale a anuntat, la finalul lunii iulie, ca ofera prin apel public concesionarea operatiunilor de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera a 28 de perimetre, in cadrul Rundei a XI-a de licitatii, potrivit unui ordin al presedintelui ANRM, publicat in Monitorul Oficial.ANRM a publicat si lista acestor perimetre. Este vorba despre 22 de campuri petrolifere onshore (pe uscat) si sase offshore (pe mare), avand o suprafata totala de aproximativ 1.000 de kilometri patrati.Potrivit ordinului, data care marcheaza deschiderea oficiala a Rundei a XI-a de apel public de oferta este cea in care anuntul va fi publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.De la acea data, in baza unei solicitari scrise, cei interesati vor avea acces la datele si informatiile geologice.Dupa publicarea anuntului privind demararea rundei in Jurnalul Oficial al UE, cei interesati vor avea la dispozitie 120 de zile lucratoare pentru a depune ofertele, la sediul ANRM.Runda anterioara, Runda a X-a, a fost derulata in perioada 2009-2010, cand ANRM a scos la licitatie concesionarea a 30 de petrimetre petrolifere, din care 12 onshore si 18 offshore. ...citeste mai departe despre " Gigantii petrolului la nivel mondial sunt interesati de zacamintele Romaniei din Marea Neagra " pe Ziare.com