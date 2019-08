Guvernul a adoptat amnistia fiscala: Sunt vizate datoriile de peste 1 milion de lei

"Azi, in sedinta de Guvern s-a aprobat un act normativ pentru un mecanism de restructurare financiara. Nu este o amnistie fiscala, cum din pacate este denumita in spatiul public. Vorbim despre o restructurare financiara ce face parte dintr- un pachet de mai multe masuri pentru mediul mediul economic", a spus Teodorovici.El a precizat ca masura nu a fost luata pentru lipsa de fonduri la bugetul de stat, ci este rezultatul unui dialog cu mediul de afaceri, dar si cu institutii internationale."In primul rand trebuie mentionat ca aceasta masura nu este luata pentru lipsa de fonduri la bugetul de stat. Nu acesta este motivul. Aceasta initiativa este lansata si azi de Guvern aprobata ca urmare a unui dialog cu mediul de afaceri, o discutie de foarte mult timp, chiar si cu structuri internationale, si aici pot mentiona si Fondul Monetar International care de nenumarate ori, de foarte multi ani de zile a mentionat ca pentru astfel de situatii statul trebuie sa gaseasca o solutie.Si atunci, in urma unui dialog deschis, complex, corect si foarte pragmatic cu mediul de afaceri in special, acest act normativ astazi a prins contur. Stiti foarte bine situatia acestor creante este de aproximativ 30 de miliarde (lei n.r.), dar asta este pe hartie, asa ca suntem obligati sa luam masuri pentru ca o parte din aceste sume sa intre in Trezoreria statului", a explicat ministrul Finantelor.Potrivit acestuia, se propun doua zone care sa fie vizate de acest act normativ, respectiv contribuabilii care au datorii peste un milion de lei si, desigur, partea care se situeaza sub acest plafon."Ca si grup tinta, sunt peste 2.700 companii cu capital privat, peste 97% dintre aceste au capital mixt si capital de stat, care au datorii de peste un milion de lei fiecare. Prin acest act normativ sunt peste 255.000 de locuri de munca care pot fi si vor fi salvate, sau cel putin nu sunt puse in pericol, ceea ce inseamna ca acest efect pozitiv al aceste masuri se rasfrange in mod pozitiv asupra a peste un milion de familii in Romania", a mai spus Teodorovici.El a mentionat ca este un sprijin care se acorda si catre peste 1.800 institutii publice, inclusiv comunitatile locale, actul normativ aplicandu-se si in cazul acestora."Sunt comunitati locale ca ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat amnistia fiscala: Sunt vizate datoriile de peste 1 milion de lei " pe Ziare.com