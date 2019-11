Guvernul a adoptat rectificarea bugetara: 2 miliarde pentru pensii si alocatii. 1,2 miliarde pentru concedii medicale

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca deficitul bugetar estimat a fost majorat de la 4,3 la 4,4% in urma aparitiei unor cheltuieli suplimentare la Educatie si Sanatate.Citu a anuntat ca a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei."Am mai vorbit despre cifrele din rectificarea bugetara, dar cred ca este foarte bine sa stiti unde se duc acesti bani, de ce a trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli, pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, persoanele fizice si pensionarii nu si-ar fi primit banii pe care ii meritau.Am suplimentat platile pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Nu au mai fost bani in buget in ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii. Nu au mai fost bani in buget in ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii medicale.Stiti bine ca la TVA am facut deja doua plati si pana la finalul anului ne asiguram ca toate companiile vor primi TVA-ul, celor care au avut controale si raport favorit", a anuntat Florin Citu, citat de Mediafax.Executivul a alocat inca 1,8 miliarde de lei pentru proiectele din PNDL."Facem o suplimentare cu 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor pentru companii care au efectuat proiecte aferente programului PNDL. Asta este partea pentru sectorul privat. Nu este normal ca sectorul privat sa fie cel care sustine iresponsabilitatea guvernului precedent. Sunt aici companii care, daca nu ar fi primit acesti bani, una dintre ele chiar ar fi intrat in faliment", a subliniat Citu.In plus, Executivul a suplimentat cu doua miliarde de lei bugetul pentru acordarea pensiilor, alocatiilor de stat si indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap."Am suplimentat cu doua miliarde de lei pentru plata pana la finalul anului a drepturilor de asistenta sociala. Bani care nu erau inclusi in buget. Vorbim de pensii, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii pentru persoane cu handicap, pentru persoane aflate in concediu de crestere a copilului etc. Va dati seama ca acesti bani nu erau inclusi in buget si acesti oameni nu si-ar fi primit banii", a mai spus Citu.Cum arata rectificareaMinisterul de Finante a pus, marti, in dezbatere publica proiectul de rectificare bugetara. Cifrele arata ca e ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat rectificarea bugetara: 2 miliarde pentru pensii si alocatii. 1,2 miliarde pentru concedii medicale " pe Ziare.com