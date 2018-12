Siegfried Muresan: Scrisoarea lui Teodorovici nu a convins pe nimeni. Consiliul Ministrilor de Finante a cerut Guvernului a patra oara sa se incadreze in tinta de deficit

Consiliul a transmis trei recomandari Guvernului, in iunie 2017, decembrie 2017 si iunie 2018, in care solicita masuri pentru incadrarea in tinta de deficit, dar ele nu au fost respectate, arata europarlamentarul Siegfried Muresan.Mai mult, subliniaza el, Guvernul a continuat sa creasca deficitul si sa se imprumute in numele romanilor pentru a acoperi gaurile din buget."Guvernul Dancila-Teodorovici ignora recomandarile UE si ne indreapta spre criza. Consiliul a transmis trei recomandari Guvernului Romaniei, in iunie 2017, decembrie 2017 si iunie 2018, in care solicita masuri pentru incadrarea in tinta de deficit, dupa ce masurile populiste ale PSD-ALDE au crescut deficitul si datoria publica.Niciuna dintre recomandari nu a fost luata in serios de Guvernele PSD-ALDE care au continuat sa creasca deficitul bugetar si sa se imprumute in numele romanilor pentru a acoperi gaurile din buget", scrie pe Facebook Siegfried Muresan.In luna octombrie, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a trimis o scrisoare Consiliului UE in care prezenta masurile luate si propunea inghetarea salariilor in sectorul bugetar, pentru ca Guvernul sa se incadreze in tinta de deficit in 2019."Epistola lui Teodorovici nu a convins, insa, pe nimeni", precizeaza Siegfried Muresan.Potrivit europarlamentarului, concluziile Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Consiliului Uniunii Europene (ECOFIN) de ieri au fost dure si au fost facute noi recomandari."Concluziile sedintei ECOFIN de ieri, la care a fost prezent si Teodorovici, sunt clare si dure: Guvernul nu a tinut cont nici a treia oara de recomandarile Consiliului. Ca atare, sunt necesare actiuni urgente.Consiliul recomanda ca rata nominala de crestere a cheltuielilor publice nete primare sa nu depaseasca 4,5% in 2019 pentru a se incadra in tinta de deficit", mai spune Siegfried Muresan.Totodata, el precizeaza ca Guvernul nu se poate incadra in tinta de deficit fara masuri drastice pentru ca a cheltuit banii de buget. Exista, afirma Siegfried Muresan, doua variante, ambele proaste pentru romani."Guvernul Dancila, insa, nu poate sa se incadreze in tinta de deficit fara masuri drastice pentru ca a cheltuit banii din buget. Coalitia PSD-ALDE ne indreapta spre criza si are acum doua variante, ambele proaste pentru romani:1. Reduce cheltuielile, deci banii ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Scrisoarea lui Teodorovici nu a convins pe nimeni. Consiliul Ministrilor de Finante a cerut Guvernului a patra oara sa se incadreze in tinta de deficit " pe Ziare.com