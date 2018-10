Guvernul a inaugurat doar o treime din autostrazile promise pentru Centenar

Iar asta inseamna ca, in ciuda asigurarilor date de autoritati, si in acest an, dar si in urmatorii, soferii vor continua sa circule tot pe drumuri prost intretinute si aglomerate, in conditii de risc.In luna august, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Narcis Neaga anunta ca va inaugura cate un kilometru de autostrada pentru fiecare an din cei 100 pe care ii implineste Romania, in 2018. Mai exact, intr-un interviu acordat Agerpres, Neaga a declarat:"Ideea de baza a fost ca in acest an - este prima data cand o spun si public - ne-am gandit sa dam in trafic in total 100 de kilometri de autostrada. De ce 100? Pentru ca e anul 100.Si am zis: Ministerul Transporturilor , impreuna cu Compania Nationala de Drumuri, sa contribuie intr-un fel la Centenar. De aceea, ne-am fixat 100 de kilometri. Ca sunt 106, ca sunt 104, asta mai putin conteaza, dar sa fim la cifra de 100 in trafic.Asta ce inseamna? Ca exista, de exemplu, o portiune de autostrada, cum ar fi cea de la intrarea in Bucuresti, de vreo 3 km si ceva, care nu este folosita. Acestia, impreuna cu cei care urmeaza sa fie dati in trafic anul acesta, contribuie la suta respectiva. De-aia am zis 'in trafic'.Pentru ca, teoretic, vom finaliza ca lucrari in jur de vreo 90 de kilometri. Dar, impreuna cu cei care vor fi dati in trafic, ajungem la cifra 100, o cifra simbolica".Parea un obiectiv ambitios. Poate chiar prea ambitios pentru institutia care n-a reusit pana acum sa inaugureze decat 38 de kilometri de autostrada din cei 100 promisi.Mai exact, in acest an s-a deschis traficul pe 29 de kilometri din Autostrada Sebes-Turda (Loturile 3 si 4) si pe 9 kilometri din Autostrada Transilvania (adica pe podul de la Gilau peste Somesul Mic si lotul care se intinde in continuarea lui, pana la Nadaselu) . Si cam atat, deocamdata.Ca sa se tina de cuvant, Narcis Neaga ar trebui sa coordoneze inaugurarea a inca 62 de kilometri de autostrada, in urmatoarele 2 luni si jumtate.De Centenar, doar cateva capete de autostraziSurse din domeniu au declarat pentru Ziare.com ca, in octombrie, CNAIR a facut o pre-receptie a lucrarilor la lotul Ogra-Iernut (3,6 kilometri) din Autostrada Transilvania. Daca totul merge bine, acest lot ar urma ...citeste mai departe despre " Guvernul a inaugurat doar o treime din autostrazile promise pentru Centenar " pe Ziare.com