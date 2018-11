Guvernul a indatorat Romania cu 20 de miliarde de euro, iar pe fiecare roman cu 1.000 de euro - date de la Finante obtinute de PNL

Liberalul a adaugat ca, numai in primele noua luni ale anului in curs, Liviu Dragnea a indatorat tara cu 9,8 miliarde de euro."In ultimii doi ani, guvernul de stanga PSD-ALDE a imprumutat Romania cu 20 de miliarde de euro si pe fiecare roman cu 1.006 euro. Numai in primele 9 luni ale acestui an, Dragnea a indatorat Romania cu 9,8 miliarde de euro. Este raspunsul oficial al Guvernului Dancila la o interpelare pe care am adresat-o Ministerului de Finante", precizeaza Florin Roman, intr-un comunicat de presa remis joi.Deputatul PNL a adaugat ca Guvernul se imprumuta cu circa un miliard de euro pe luna pentru a plati salariile si pensiile."Toate aceste imprumuturi, care impovareaza generatiile viitoare, sunt contractate intr-o perioada in care Romania are crestere economica si in care nici un proiect de mare infrastructura nu este pornit.Practic, lunar, guvernul de stanga PSD-ALDE se imprumuta cu circa 1 miliard de euro pentru a plati pensii si salarii, in conditiile in care investitiile au scazut la un nivel istoric", potrivit sursei citate.Florin Roman a precizat ca, pe langa banii imprumutati pentru a plati pensiile si salariile, se mai adauga inca un miliard de lei pe luna pentru dobanzile pe care le genereaza datoria publica."Romanii trebuie sa stie ca plata salariilor unor categorii de bugetari, a pensiilor se face pe seama unor imprumuturi extrem de impovaratoare care vor fi platite de noi toti. Pana azi, platim un "credit" de 1.006 euro fiecare roman, de care nu ne-a intrebat nimeni, daca il vrem sau nu", adauga deputatul.Liberalul i-a solicitat lui Liviu Dragnea sa nu mai puna biruri pentru romani, "fara sa-i intrebe"."Pentru ca fiecare roman sa inteleaga unde ne duce Dragnea, fac precizarea ca in perioada crizei economice, Guvernul Boc a contractat cel mai mare credit din istoria Romaniei: 12,95 miliarde de euro, bani care au intrat in vistieria BNR si la care nu s-a umblat.Atunci Romania inregistra o scadere economica uriasa, de minus 8%. PNL ii solicita lui Liviu Dragnea sa puna capat acestei situatii inacceptabile si sa nu mai puna biruri pentru romani, fara sa-i intrebe", a conchis vicepresedintele PNL, Florin Roman.Afirmatiile liberalului vin in urma unei interpelari pe care acesta a adresat-o Ministerului Finantelor, in care solicita precizari cu privire la valoar ...citeste mai departe despre " Guvernul a indatorat Romania cu 20 de miliarde de euro, iar pe fiecare roman cu 1.000 de euro - date de la Finante obtinute de PNL " pe Ziare.com