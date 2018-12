Potrivit Profit.ro, strategia PSD-ALDE este de a lua cat mai multi bani posibil de la companiile controlate de stat sau la care statul are participatie majoritara.Banii reprezinta dividende, varsaminte din profitul pe 2017 si chiar dividende din rezervele firmelor. Astfel, Guvernul vrea sa acopere deficitul bugetar, in conditiile in care cheltuielile au urcat in 2018 mai rapid decat veniturile, scrie sursa citata.Statul a luat, pana in luna septembrie 2018, cea mai mare parte din dividendele aferente profitului din 2017, suma de 5 miliarde de lei.Guvernul obliga si in acest an companiile sa cedeze bugetului cel putin 90% din profitul net din 2017, dupa modelul de anul trecut. Totusi, amintim ca acest lucru a generat proteste din partea unor companii, care acuzau ca le sunt afectate investitiile.Ultima rectificare bugetara, din noiembrie, prevedea 1,91 miliarde de lei din dividende in plus fata de ce anticipa inainte statul ca va putea obtine. Precedenta rectificare bugetara a fost in iulie, iar aceasta suma se va adauga, cel mai probabil, la cea de 5,42 miliarde de lei incasata deja de stat in septembrie.Unde este actionar minoritar, statul nu poate cere dividende suplimentare din rezerve, astfel ca a cerut dividende suplimentare de la companiile din energie listate la bursa, la care are pachet majoritar.Potrivit sursei citate, statul ar urma sa primeasca de la: Romgaz (listata) - 501 milioane Transgaz (listata) - circa 8 milioane Nuclearelectrica (listata) - 196,34 milioane lei Transelectrica (listata) - 39,15 milioane lei. Compania da anul acesta doar dividende suplimentare, intrucat a terminat anul 2017 pe pierdere Hidroelectrica (nelistata) - 440 milioane lei. ...citeste mai departe despre " Guvernul a stors o suma record de la companiile de stat, ca sa acopere deficitul bugetar " pe Ziare.com