Guvernul, acuzat ca ia masuri irationale in lupta cu pesta: Se pregateste sa masacreze inutil zeci de mii de animale salbatice

Prin intermediul unui comunicat de presa, WWF informeaza ca "zeci de mii vulpi, sacali, ciori grive si cotofene - pradatori care au un rol pozitiv, de combatere a PPA cu costuri zero - vor fi vanate intr-o perioada foarte scurta, in baza Ordinului 827 din 23 august 2018", emis de Ministerul Apelor si Padurilor.Guvernul incalca recomandarile europene, masacrand pana si animalele care impiedica raspandirea pestei"Ordinul prevede, pe langa suplimentarea cotelor de vanatoare la porcii mistreti, vanarea integrala a cotelor de recolta la speciile sacal, vulpe, cioara griva si cotofana aprobate pentru perioada 2018 - 2019. Aceasta inseamna, spre exemplu, eliminarea a 10.361 de sacali dintr-o populatie totala de 14.273 de indivizi (respectiv 72%) si a 49.966 de vulpi dintr-un efectiv total de 73.285 de exemplare (respectiv 67%).Masurile vor reduce drastic populatiile acestor specii intr-o perioada foarte scurta de timp, cu consecinte negative pe termen lung atat la nivelul speciilor, cat si la nivelul ecosistemelor. Pe de alta parte, masurile aprobate nu prevad vanarea speciilor de pradatori strict protejate, precum ursul, lupul si rasul, asa cum era stipulat in propunerea initiala", informeaza WWF.Deciziile pe care le ia statul sunt de neinteles, apreciaza asociatia de mediu, in conditiile in care nu exista absolut nicio dovada stiintifica a faptului ca masacrarea pradatorilor va opri raspandirea PPA. Dimpotriva, dovezile arata ca unii dintre pradatori opresc raspandirea bolii."Masurile sunt extreme si nu au sustinere stiintifica, fiind in unele cazuri in contradictie cu Strategia UE de combatere a PPA, cu recomandarile si studiile stiintifice ale Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si cu Directivele Pasari si Habitate ale Comisiei Europene. Acestea prevad, dimpotriva, interzicerea totala a vanatorii in zonele nou infestate si luarea unor masuri stricte de izolare a focarelor. Mai mult decat atat, ministerul nu a prezentat o nota de fundamentare a acestor masuri, care sa evalueze efectele pe termen lung (...)Ultimele ...citeste mai departe despre " Guvernul, acuzat ca ia masuri irationale in lupta cu pesta: Se pregateste sa masacreze inutil zeci de mii de animale salbatice " pe Ziare.com