Guvernul adopta azi bugetul. Dancila anunta "alocari record" la Ministerul Fondurilor Europene si bugetele locale

Asadar, Dancila spune ca Sanatatea este o prioritate zero pentru Guvern, iar finantarea pentru acest minister "este cu 6,1 miliarde mai mare decat sumele cheltuite anul trecut, pentru ca dupa majorarile salariale ne preocupam nu doar de cresterea veniturilor ci si de investitii".La Educatie, spune Dancila, bugetul pe acest an este cu 47% mai mare decat anul trecut - de la 21 de miliarde la 30,8 miliarde."Banii merg atat la investitii cat si la majorari salariale", a precizat premierul.Viorica Dancila mai promite sume record pentru Ministerul Fondurilor Europene si pentru bugetele locale."Ministerul Fondurilor Europene are un buget record. In premiera au fost alocate 2,3 miliarde de lei. Bugetele locale beneficaza si ele de o alocare record - 47,9 miliarde lei, cu 19,3% mai mult decat in 2018. Impozitul pe venit va merge 100% la bugetele locale", a subliniat Dancila.