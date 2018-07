Guvernul aloca un ajutor financiar pentru crescatorii de porci de 4,6 milioane de lei

"Avand in vedere importanta schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii carnii de porc, precum si numarul insemnat de fermieri care dispun de resurse furajere si doresc sa creasca porci din rasele Bazna si/sau Mangalita, a fost luata decizia ca aceasta schema sa fie permanent deschisa pentru inscriere, luand in considerare faptul ca, pe parcursul Programului crescatorii pot deveni furnizori, iar in consecinta, prin proiect se creeaza cadrul juridic pentru o astfel de inscriere", a informat joi Ministerul Agriculturii Citeste si: Noua persoane retinute in dosarul de evaziune in care e vizata si ferma de porci cu legaturi cu fiul lui DragneaAstfel, furnizorii de purcei, crescatorii de porci si procesatorii/alte persoane juridice, in baza cererii, pot solicita inscrierea in Program, pe toata durata de desfasurare a acestuia, cu conditia ca cererea de plata si documentele insotitoare sa se depuna cu respectarea termenului prevazut, dar nu mai tarziu de 10 decembrie 2020.De asemenea, prin acest act normativ se creeaza posibilitatea de a fi beneficiari ai schemei, pe langa crescatorii care detin exploatatii supuse inregistrarii sanitare veterinare sau supuse autorizarii sanitare veterinare, si cei care detin tipul de exploatatii de animale supuse controlului sanitar veterinar.Citeste si: Familia Dragnea si ferma de porci: Procurorii au pus sechestru de 15 milioane de lei pe 42 de imobile in acest dosarValoarea totala a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2018-2020, se asigura din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.Pentru inscrierea in Program, furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, crescatorii de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita si procesatorii/alte persoane juridice, au avut o perioada de 90 de zile, respectiv 16 ianuarie - 16 aprilie 2018.La incheierea acestei perioade, erau inscrisi in registrele ...citeste mai departe despre " Guvernul aloca un ajutor financiar pentru crescatorii de porci de 4,6 milioane de lei " pe Ziare.com