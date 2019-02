Guvernul ar putea amana unele masuri din OUG 114, asa cum a cerut UDMR. Dancila: Poate au fost elemente in care ar trebui sa luam alta decizie

Intrebata la Bruxelles, de Antena3, daca are de gand sa proroge unele masuri fiscale din aceasta ordonanta, asa cum a cerut UDMR, Dancila a spus ca "un guvern trebuie sa dea dovada de flexibilitate" si ca "poate au fost elemente in care ar fi trebuit sa luam alta decizie"."Cred ca un guvern trebuie sa dea dovada de flexibilitate si sa vada ce functioneaza si ce nu functioneaza. Nu trebuie sa mergem pe ideea ca intotdeauna avem dreptate, poate au fost elemente in care ar trebui sa luam o alta decizie", a declarat Dancila.Premierul a refuzat sa spuna exact ce prevederi din OUG 114 vor fi prorogate, insa a promis ca va exista o discutie foarte detaliata:"Nu pot sa va spun ce vom proroga si ce nu, dar pot sa va spun ca vom avea o discutie foarte detaliata pe fiecare aspect si ceea ce credem ca nu functioneaza si sunt argumente temeinice vom incerca sa avem o solutie pentru ele".Cel care a propus prorogarea unor prevederi din Ordonanta Teodorovici este liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a declarat joi ca grupul parlamentar al maghiarilor va elabora, in aceasta saptamana, un pachet de masuri de modificare a ordonantei de urgenta privind masurile fiscale, care asigura stabilitatea economica, atat pentru sectorul bancar, cat si pentru sfera intreprinzatorilor."Sa existe o dezbatere despre acest subiect. Putem sa adoptam o decizie pana in 30 iunie si sa spunem ca aceasta decizie intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2020, iar atunci toata lumea poate sa-si faca treaba cinstit.Exista o jumatate de an la dispozitia tuturor, incepand de la sectorul bancar, pana la cea mai mica firma sau cel mai mic intreprinzator, sa se pregateasca pentru modificari. Altfel, va fi un haos din aceasta decizie, tot anul va fi un haos, deci prima noastra propunere este sa uitam de ea (de OUG - taxa pe lacomie), sa fie respinsa de Parlament sau sa respinga intrarea in vigoare si sa o dezbatem profund pana la data de 30 iunie", a declarat Kelemen Hunor.Pe de alta parte, si guvernatorul BNR Mugur Isarescu , s-a intalnit, luni, cu ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, pentru a discuta inclusiv despre efectele Ordonantei 114 si ROBOR. Concluziile vor fi anuntate, insa, peste doua saptamani....citeste mai departe despre " Guvernul ar putea amana unele masuri din OUG 114, asa cum a cerut UDMR. Dancila: Poate au fost elemente in care ar trebui sa luam alta decizie " pe Ziare.com