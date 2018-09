"Vom face o analiza si vedem exact care este... O analiza de oportunitate. (...) Eu sunt tentat sa propun o astfel de chestiune (de a se renunta la supraacciza pentru carburanti - n.red.) ", a spus Teodorovici, intr-o emisiune la TVR.Intrebat ce anume s-a facut din banii care au intrat suplimentar in buget din aplicarea supraaccizei la carburanti, ministrul Finantelor a spus ca s-au facut "drumuri, scoli, gradinte", fara a putea da un exemplu concret de un astfel de proiect.Presat de moderator sa numeasca o singura gradinita facuta cu banii platiti de romani pe supraacciza, Teodorovici a vorbit despre podul de peste Dunare de la Tulcea. In acest context, ministrul a sustinut ca in zona exista politicieni care au interese ca acest pod sa nu se construiasca si ca ridicarea constructiei va incepe pana la finalul lui 2018."Acest pod nu s-a facut de peste 20 de ani de zile, pentru ca sunt unii care au interese locale. Si atat de meschine sunt interesele acestor oameni, politicieni din pacate, in zona respectiva, care au aceste interese. (...) Daca o sa am dovada certa, sper sa stie sa inoate acel cineva care pune astfel de piedici", a spus ministrul Finantelor.Citeste si:Supraacciza la carburanti ramane in vigoare. Majoritatea PSD-ALDE a respins amendamentul care ne scutea de scumpireDupa majorarile din ultima vreme, Romania are cea mai mare acciza la carburanti dintre tarile din regiunePonta, despre supraacciza la carburanti: Dragnea v-a dat teapa! E mai rau decat pe vremea tehnocratilor ...citeste mai departe despre " Guvernul ar vrea iar sa renunte la supraacciza la carburanti. Teodorovici n-a putut sa spuna ce s-a facut cu banii romanilor " pe Ziare.com