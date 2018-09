Guvernul contesta suspendarea sedintei CSAT si cere desecretizarea discutiilor

Totusi, el a afirmat ca "Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz CSAT" si a precizat ca nu exista prevedere legala pentru suspendarea unei sedinte CSAT.De asemenea, Eugen Teodorovici a spus ca, din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia pe care Iohannis a exprimat-o in mod public.Asadar, ministrul de Finante a cerut desecretizarea stenogramelor din sedinta CSAT."Ca sa fim foarte convingatori si transanti in fata opiniei publice cred ca e obligatoriu si de bun simt sa cerem desecretizarea stenogramei din CSAT pentru a vedea foarte clar care a fost punctul de vedere pentru fiecare structura membra CSAT in parte. Cred ca e un lucru normal si de transparenta fata de cetateanul roman", a declarat Eugen Teodorovici.Declaratiile ministrului au venit dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara a emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect. Este pentru prima data in Romania cand se intampla asa ceva.Avizul CSAT in cazul rectificarii bugetare este consultativ, insa pentru bugetele institutiilor din domeniul securitatii nationale este obligatoriu. Astfel, fara acest aviz, Guvernul nu poate taia banii de la aceste institutii, asa cum anuntase ca are de gand pentru plati lunare, precum pensii si salarii.Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT declaratiile ministrului de Finante- Orice intarziere a rectificarii poate sa creeze numaroase probleme.- Partea de salarii - in septembrie ramane neacoperita pentru entitati la nivel public.- Partea de investitii atat la nivel local cat si central poate avea de suferit. La nivel local sunt proiecte multe care sunt in curs de derulare si care, printr-o astfel de anulare pot sa intampine dificultati.- Efectele neplacute ale pestei porcine. Sunt prevazute sume mari pentru a acoperi partea de despagubiri precum si cumpararea de utilaje, dezinfectanti.- Pe partea de agricultura pot aparea intarzieri pentru investitiile pe ...citeste mai departe despre " Guvernul contesta suspendarea sedintei CSAT si cere desecretizarea discutiilor " pe Ziare.com