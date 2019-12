Potrivit unui comunicat emis de Executiv, "Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de 112,697 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru asigurarea cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din 284 localitati"."Deci, impreuna cu domnul ministru Vela, va rog sa faceti o evaluare a solicitarilor, sa le confirmati la prefecturi, astfel incat sa putem sa avem anexa cu alocarile gata pana la finalul zilei, in cursul zilei de astazi este obligatoriu sa adoptam aceasta hotarare de guvern, pentru ca utilizarea banilor este conditionata de convocarea de consilii locale de rectificare a bugetului si ulterior de la posibilitatea efectiva de a face platile in baza bugetului rectificat", a precizat premierul Ludovic Orban, luni, in debutul sedintei de Guvern.Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta din 20 decembrie, alocarea sumei de 477,36 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru asigurarea cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din 1.689 de localitati. ...citeste mai departe despre " Guvernul da inca 112,6 milioane de lei din Fondul de rezerva la primarii, dupa cele 477 de milioane date acum 3 zile " pe Ziare.com