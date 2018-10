Guvernul Dancila, prin Ministerul de Finante, a votat taierea fondurilor pentru pesta porcina in bugetul UE 2019

Raspunsul de refuz venit de la Executiv a fost dat de Ministerul de Finante, dupa ce s-a consultat cu Ministerul Agriculturii "In consiliu a fost procedura scrisa de vot, ca atare, raspunsul a fost dat din partea Guvernului Romaniei pe un mandat venit de la Ministerul de Finante. Modul in care lucrurile functioneaza pe chestiunile legate de bugetul UE este urmatorul: Ministerul de Finante da mandatul, dar evident ca urmare a unei consultari anterioare cu ministerele de resort.Deci fie Ministerul Agriculturii nu a semnalat Ministerului de Finante ca este important ca sumele sa fie crescute acolo, fie Ministerul Agriculturii a semnalat, dar Ministerul de Finante nu a tinut cont. Concluzia politica esentiala este ca pe o chestiune legata de fonduri europene de o importanta vitala pentru Romania, Guvernul in ansamblu voteaza pentru reducerea de fonduri in domenii in care fermierii au nevoie de fonduri", a declarat Siegfried Muresan pentru Ziare.com.El a precizat ca votul dat de Guvernul Romaniei a venit la o saptamana dupa ce solicitase in Parlamentul European cresterea cu 110 milioane de euro a alocarilor pentru pesta porcina in bugetul UE de anul viitor."Procedura bugetara este urmatoarea. Comisia Europeana prezinta un proiect de buget in luna mai, dupa care PE are o pozitie, Consiliul UE, adica statele membre in ansamblu au o pozitie, dupa care incepe negocierea intre PE si Consiliu pentru a ajunge la pozitia finala.In cadrul pozitiei Parlamentului, eu am solicitat sa alocam 110 milioane de euro fonduri europene pentru combaterea pestei porcine in 2019 pe doua linii bugetare. 100 milioane euro pentru Fondul European de Garantare Agricola si 10 milioane de euro pentru masuri urgente in cazul plantelor si animalelor afectate de boli.Pe linia legata de Fondul de Garantare Agricola pentru combaterea pestei porcine, Consiliul a votat zero euro, inclusiv Romania, iar pe linia pentru situatii de urgenta pentru plante si animale afectate de boli CE propusese in proiectul de buget 50 de milioane de euro, iar toate statele membre din Consiliu in ansamblu au decis o reducere de 8,5 milioane de euro", a subliniat Siegfried Muresan.Europarlamentarul a precizat ca este increzator s ...citeste mai departe despre " Guvernul Dancila, prin Ministerul de Finante, a votat taierea fondurilor pentru pesta porcina in bugetul UE 2019 " pe Ziare.com