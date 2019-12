Guvernul decide azi forma sub care va fi adoptata Legea bugetului. PNL sustine angajarea raspunderii

Conducerea PNL a decis sa sustina acest demers."Am putea accepta dezbaterea, dar, daca ma intrebati astazi care este probabilitatea sa mergem pe metoda angajarii raspunderii, cam 75% angajare, 25% dezbatere parlamentara", a afirmat, luni seara, la TVR 1, Ludovic Orban.Acesta a explicat ca nu exista decat zilele de 23, 30 si 31 decembrie in care s-atr putea face dezbaterea parlamentara, existand deja presiune publica pentru ca ziua de 27 decembrie sa fie declarata nelucratoare.Luni, conducerea PNL a decis sa sustina demersul privind angajarea raspunderii Guvernului pentru adoptarea bugetului.Tot luni, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ideea asumarii raspunderii este "foarte proasta", iar PSD va decide, in sedinta de lunea viitoare, ce strategie va urma.Guvernul Orban doreste ca bugetul pentru 2020 sa fie adoptat inainte de finalul anului.