Guvernul e la un pas de a pune cruce autostrazii Comarnic-Brasov, dupa ce a refuzat ajutorul Bancii Mondiale. Cum s-a ajuns aici si ce urmeaza

Motivul: din ratiuni pe care intarzie sa le explice, Ministerul Transporturilor a renuntat la sprijinul pe care Banca Mondiala il acorda Romaniei pentru constructia acestei portiuni de peste 100 de kilometri de autostrada, preferand sa incerce din nou, pentru a patra oara, sa o construiasca pe cont propriu, printr-un parteneriat public-privat.Sectorul Autostrazii Transilvania (A3) care leaga Ploiestiul de Brasov este impartit in doua: Ploiesti - Comarnic (48,6 km) si Comarnic - Brasov (58,0 km).La randul lor, aceste doua portiuni sunt impartite in loturi, in vederea eficientizarii lucrarilor. Din pacate, numai despre eficientizare nu se poate vorbi pe acest sector de autostrada, la care nici n-au inceput lucrarile care ar fi trebuit sa se termine deja de ani buni.Ce-i drept, statul roman a incercat sa construiasca drumul. In ultimii 13 ani, a facut, prin intermediul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), trei incercari de a incheia parteneriate publice-private (PPP) pentru a incepe lucrarile. A esuat, insa, de fiecare data.Tudose cere ajutor de la Banca MondialaIn consecinta, multi romani au ajuns sa isi piarda speranta ca vor mai circula vreodata pe autostrada de la Ploiesti, prin Comarnic, pana la Brasov. In octombrie 2017, insa, Mihai Tudose, la acea data premier al Romaniei, a anuntat ca Guvernul a convins Banca Mondiala sa sprijine tara noastra in realizarea portiunii de autostrada."De la Banca Mondiala am solicitat ajutor tehnic. Tot ceea ce inseamna management de proiect sa fie la un organism intreg la minte. Ei sa fie managerii de proiect. Sa le spunem: asta-i tara, astia-s banii, noi vrem de aici si pana aici", spunea Tudose, pe 9 octombrie 2017 pentru Antena 3, admitand ca romanii nu sunt pregatiti sa construiasca de unii singuri un asemenea drum.Intre timp, spune deputatul USR Catalin Drula, membru al Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, Banca Mondiala a investit timp si resurse pentru a sprijini Romania in elaborarea documentatiei care sa permita statului sa ajunga pana in punctul in care sa poata contracta un constructor care sa inceapa lucrarile la portiunea de autostrada."Primul pas catre realizarea autostrazii este pregatirea documentatiei si a tot ceea ce iti este necesar ca sa ajungi in punctul