Guvernul estimeaza pentru anul viitor un deficit bugetar de 3,6% din PIB. Acciza la tigarete creste

Pentru acest an, Guvernul estimeaza un deficit bugetar de 4,4% din PIB. Astfel, 2020 ar urma sa fie al doilea an consecutiv in care Romania nu respecta tinta de deficit bugetar de 3% din PIB, impusa in cadrul Tratatului de la Maastricht.Agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings a anuntat ca a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila, in principal din cauza depasirii tintei de deficit bugetar pentru acest an."Pentru anul 2020, soldul bugetar este estimat la -3,60% din PIB, iar cheltuielile de personal la 9,7% din PIB, in timp ce pentru anul 2021, soldul bugetar va fi de -3,34% din PIB, iar cheltuielile de personal de 9,4% din PIB", se arata in proiect.Pentru anul 2020, plafonul propus pentru datoria guvernamentala, conform metodologiei UE, este de 45%, luand in considerare eventualele evolutii sub asteptari atat ale indicatorilor macroeconomici, cat si ale pietelor financiare. Acest plafon este obligatoriu pentru anul 2020.In plus, pentru 2020, potrivit proiectului de buget, creste acciza la tigarete."Cresterea nivelului accizei totale pentru tigarete de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503.97 lei/1.000 tigarete, incepand cu 1 ianuarie 2020", se arata in proiect.In plus, Guvernul vizeaza interzicerea cumulului pensiei cu salariul in institutii publice, pentru pensionarii care beneficiaza de drepturi de pensie platite din fonduri publice."Rezultatele economice ale anului 2019 arata limitele unei politici fiscal bugetare prociclice marcate de cresteri nesustenabile de salarii in sectorul public, majorarea accelerata a cheltuielilor de functionare ale administratiei fara o imbunatatire a serviciilor publice oferite, reducerea spatiului fiscal pentru investitii, lipsa prioritizarii si o slaba calitate a proiectelor de investitii implementate, capacitate redusa de absorbtie a fondurilor europene", se arata in expunerea de motive.