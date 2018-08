"Legat de continuarea unor investitii importante in dezvoltarea rurala, avem pe ordinea de zi a sedintei de astazi un Memorandum privind contractarea unui imprumut de la BEI in suma de 450 milioane euro. Fondurile sunt pentru asigurarea cofinantarii proiectelor sustinute din fonduri europene, respectiv prin PNDL 2014-2020. Acordul de imprumut a fost negociat cu sprijinul ministerului Finantelor Publice, in conditii avantajoase pentru Romania", a declarat premierul Viorica Dancila, in debutul sedintei de miercuri a Executivului.Potrivit ordinii de zi a sedintei de miercuri a Guvernului, Executivul discuta un Memorandum cu tema "Aprobarea raportului negocierii Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania - Cofinantare UE pentru dezvoltare rurala 2014-2020), in valoare de 450 milioane euro; aprobarea textului negociat al Contractului de finantare; aprobarea semnarii Contractului de finantare si acordarea imputernicirii de semnare ministrului finantelor publice". ...citeste mai departe despre " Guvernul imprumuta 450 milioane euro ca sa aiba bani sa cofinanteze proiecte din fonduri UE " pe Ziare.com