Guvernul isi arata disperarea de bani si sadeste o viitoare criza. Ce ascunde Teodorovici legat de imprumuturile uriase ale statului

De pe pietele externe a fost depasit deja necesarul de finantare. Ministerul de Finante anunta la inceputul anului ca va imprumuta 4,25 miliarde de euro in 2019. Suntem abia la mijlocul anului si pragul a fost deja depasit: in martie statul a luat 3 miliarde de euro, cea mai mare suma accesata pana acum la o singura iesire pe pietele externe, iar zilele trecute inca 2 miliarde de euro.De ce s-a imprumutat cu atatia bani? Eugen Teodorovici spune ca a profitat de faptul ca dobanzile sunt mai mici acum si a luat bani si pentru anul viitor, pentru "a nu se imprumuta atunci cand arde".Dar faptul ca luam bani si pentru anii urmatori nu demonstreaza o gandire prudenta, strategica, pe termen lung, ci mai degraba arata disperare, considera profesorul de economie Bogdan Glavan.Si, subliniaza el, aceasta disperare este justificata, in conditiile in care nu sunt si nici nu vor fi bani la buget. Mai mult, avertizeaza Bogdan Glavan, prin aceste imprumuturi, Guvernul nu face decat sa sadeasca o viitoare criza bugetara.In acest moment, situatia este identica cu cea de dinaintea crizei din 2008, precizeaza profesorul de economie, dar la o noua recesiune va fi mult mai rau. Si asta din cauza ca la criza precedenta datoria publica a Romaniei era de 12% din PIB , iar acum a ajuns la 35% din PIB. Asadar, la o viitoare recesiune va trebui sa ne imprumutam din nou, iar datoria publica va exploda. Cine o va plati? In niciun caz Guvernul PSD.Imprumuturile Guvernului arata disperarea"Depasindu-se planul, abordarea este una logica, Ministerul de Finante revine in sfarsit la o abordare logica, in sensul ca isi ia in timpuri mai bune finantare chiar si pentru urmatoarea perioada si nu se imprumuta atunci cand arde, pentru ca asta creste costul de finantare" - asa a explicat Teodorovici imprumutul de 5 miliarde de euro de pe piata externa, bani luati in doar jumatate de an.Insa faptul ca ministrul de Finante spune ca este un lucru bun ca am depasit necesarul de finantare de pe pietele externe din acest an, 4,2 miliarde de euro, inseamna ca sustine o politica durabila de indatorare, a declarat pentru Ziare.com profesorul de economie Bogdan Glavan."Este posibil ca dobanzile la care se poate imprumuta Romania acum sa fie mai mici decat dobanzile la