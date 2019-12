Guvernul isi asuma raspunderea pe buget, pe 23 decembrie: Ingheata indemnizatiile demnitarilor si reduce subventia pentru partide

Cabinetul Orban va veni cu asumarea in Parlament pe 23 decembrie, a precizat premierul."Cea mai buna data este 23 decembrie. Maine vom decide procedura. Pana la 31 decembrie, Romania sa aiba un buget din partea guvernului PNL", a precizat Orban la finalul Biroului Executiv al PNL de luni.Intrebat daca accepta amendamente de la USR si ALDE pe tema bugetului, Orban a sustinut ca vor fi acceptate cele care vor aduce beneficii cetatenilor.Premierul a precizat ca exista cateva propuneri pentru restrangerea unor cheltuieli, precum inghetarea indemnizatiilor celor care ocupa functii de demnitate publica si reducerea subventiei alocate catre partidele politice."Le-am prezentat propunerile. Inghetarea indemnizatiei celor care ocupa functii de demnitate publica. Indemnizatiile sunt calculate in functie de salariul minim. In urma cresterii salariului minim, ar fi trebui sa creasca si indemnizatiile. Decizia noastra este de a nu creste si de a le pastra la nivelul anului 2019.De asemenea, va exista o reducere a subventiei alocate catre partidele politice. E un subiect sensibil ca vor avea loc doua randuri de alegeri, dar in ceea ce ne priveste o reducere este necesara si credem ca orice partid poate sa o sustina. Cu atat mai mult cu cat, in cazul localelor, fiecare echipa are posibilitatea sa aiba contributii care se deconteaza, daca sumele sunt cheltuite in conformitate cu prevederile locale", a spus Orban.Si daca PSD ataca la CCR?Intrebat ce va face daca PSD va contesta la CCR bugetul de stat, Orban a sustinut ca: "Ma intereseaza mai putin ce face PSD. Este fundamental pentru Romania ca toti cetatenii romani, toate firmele, toate autoritatile locale sa stie la ce sa se astepte de la bugetul de stat. Asa se intampla in toate tarile civilizate.Guvernul are obligatia de a inainta Parlamentului legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pana la 15 noiembrie, ceea ce nu s-a intamplat pentru ca practica guvernelor PSD a fost sa adopte bugetul chiar in anul respectiv. Bugetul pe 2019 a fost adoptat in luna martie".Cum va arata bugetulGuvernul mizeaza anul viitor pe o crestere a veniturilor cu aproape 10%, asemanatoare cu cea din acest an, si a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumatate fata de ultimii doi ani, in timp ce economia este asteptata sa creasca cu 4,1%, potrivit strategiei fiscal bugetare publicate de Ministerul Finantelor.Bu ...citeste mai departe despre " Guvernul isi asuma raspunderea pe buget, pe 23 decembrie: Ingheata indemnizatiile demnitarilor si reduce subventia pentru partide " pe Ziare.com