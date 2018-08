Guvernul nici nu a prevenit, nici nu a gandit. Motivul pentru care banii de la UE nu acopera despagubirile pentru pesta porcina

Nu mai putin de 123.400 de porci - adica aproape 3% din efectivele din tara noastra - au fost ucisi preventiv in ultimele 3 luni de medicii Autoritatii Sanitare Veterinare, in incercarea de a opri raspandirea pestei. In plus, in perioada imediat urmatoare, medicii veterinari urmeaza sa ucida alti peste 170.000 de porci din doua mari ferme din judetul Braila, in care s-a depistat boala.Pe toti proprietarii animalelor ucise - fie ei simpli gospodari sau mari crescatori de porci - statul va trebui sa-i despagubeasca. Mai exact, va trebui sa le plateasca animalele, la pretul pietei, stabilit de mai multe comisii de specialitate.Spre exemplu - din datele furnizate de DSVSA Tulcea pentru Ziare.com - gospodarii din judet ar urma sa incaseze 6,12 lei pe fiecare kilogram de carne de porc ucis preventiv. Asta, in cazul in care animalul cantarea peste 40 de kilograme, inainte de ucidere. Daca insa animalul era mic si mai usor de 40 de kilograme la sacrificare, gospodarului i se vor plati 10,15 lei pe kilogramul de carne de care nu va mai apuca sa se bucure.Patronii de ferme zoothenice ar putea primi chiar sume mai mari pe animalele care le-au fost ucise, in cazul in care acestea aveau inalta valoare genetica si costau mai mult decat porcii din cotetul taranului.Potrivit informatiilor prezentate pe 29 august de presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu, pana la acest moment s-au intocmit dosare de despagubire pentru 1.890 de exploatii afectate de pesta din 10 judete. In baza acestor documente, statul trebuie sa le achite gospodarilor si fermierilor nu mai putin de 6.799.410 lei. In plus, alte 681 de dosare sunt in curs de finalizare, asa ca sumele pe care statul trebuie sa le plateasca vor creste.Din pacate, cu toate ca timpul trece si despagubirile trebuie platite in cel mult 90 de zile - potrivit prevederilor Regulamentului normelor europene (EEC 349/2005) - ANSVSA n-a inchis pana acum decat 84 de dosare de despagubire, platindu-le oamenilor ramasi fara porci, pe total, 222.060 lei, a mai s ...citeste mai departe despre " Guvernul nici nu a prevenit, nici nu a gandit. Motivul pentru care banii de la UE nu acopera despagubirile pentru pesta porcina " pe Ziare.com