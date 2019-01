Conform Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2019 si proiectia acesteia pe anii 2020-2022, in perioada 2019-2021, institutiile si autoritatile publice nu vor acorda personalului din cadrul acestora premii, cu anumite exceptii in cazul sportivilor si colectivelor tehnice, studentilor, elevilor si profesorilor.De asemenea, in aceeasi perioada, nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu, ori la trecerea in rezerva.Documentul MFP mai prevede ca, in perioada 2019-2021, institutiile si autoritatile publice nu vor acorda personalului bilete de valoare, cu exceptia tichetelor de cresa reglementate de Legea 165/2018.Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1,02 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 5,5% fata de 2018, o inflatie medie anuala de 2,8% si un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) si 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor publicate, joi, de MFP.Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Potrivit estimarilor autoritatilor, cele mai mari venituri sunt prevazute la contributiile de asigurari sociale - 11,5%, TVA - 6,8 %, accize - 3%, impozit pe salarii si pe venit - 2,3% din PIB.Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezinta 35,9% din PIB. Cele mai mari ponderi in PIB le au cheltuielile cu asistenta sociala - estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mentin la aceeasi pondere ca si in anul 2018) si cheltuielile de personal - in suma de 102,5 miliarde lei (10% din PIB) . ...citeste mai departe despre " Guvernul nu le mai plateste bugetarilor orele suplimentare pana in 2021, conform proiectului de buget " pe Ziare.com