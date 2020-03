"O mica parte din pachetul substantial de sustinere a economiei. Suntem gata sa oferim garantii pentru ca IMM-urile sa aiba acces la capital de lucru cu dobanda zero, fara alte comisioane, cu perioada de gratie extinsa, in valoare de pana la 10 miliarde lei. Impactul pozitiv in economie (este) estimat la aproximativ 70 miliarde lei", a scris Citu pe pagina de socializare.Acesta declarase sambata ca economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB Orban pregateste o rectificare bugetara prin videoconferinta, in sedinta de miercuri...citeste mai departe despre " Guvernul promite un ajutor de 10 miliarde de lei cu dobanda zero pentru firme " pe Ziare.com