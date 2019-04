Guvernul PSD-ALDE a zis ca OUG 114 e in folosul romanilor. Un prim efect: S-au scumpit serviciile de Internet, cablu si telefonie

Mai multe companii au majorat deja sau au anuntat ca vor majora abonamentele in perioada imediat urmatoare. Nu au precizat in mod expres ca scumpirile sunt cauzate de OUG 114, dar au explicat ca au luat aceasta decizie pentru a putea face fata cresterilor costurilor pe care le suporta.Iar ordonanta 114, adoptata de Guvern la finalul anului trecut, a crescut costurile companiilor din industria telecom dupa ce le-a pus sa plateasca o taxa de 3% pe cifra de afaceri.De altfel, la finalul lunii ianuarie, Orange , Telekom si Vodafone au cerut Guvernului sa renunte la Ordonanta 114, afirmand ca e in detrimentul tuturor romanilor.Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, Guvernul risca sa "epuizeze resursele financiare ale sectorului de comunicatii mobile" si sa descurajeze implementarea tehnologiei 5G in tara noastra, a atras atentia Asociatia Operatorilor Mobili din Romania (AOMR).AOMR - din care fac parte Orange, Telekom si Vodafone Romania - a avertizat ca taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din bransa risca sa descurajeze evolutia tehnologiei si sa incalce legislatia europeana in domeniu.Scumpiri in lantStartul scumpirilor a fost dat de RCS&RDS, care a majorat pretul pentru anumite servicii de la 1 martie. Compania a precizat ca a luat aceasta decizie pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suporta."Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera. In ultimii ani, am intampinat nevoile abonatilor nostri prin imbogatirea ofertei de servicii de comunicatii electronice fixe si mobile.Pentru a raspunde nevoii continue de dezvoltare si de crestere a calitatii serviciilor pe care vi le furnizam, precum si pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suportam, suntem nevoiti sa ajustam tarifele. Astfel, de la 1 martie 2019, preturile anumitor servicii furnizate de Digi | RCS & RDS se vor modifica", a precizat Digi intr-un comunicat.Noile tarife din mediul urbanNoile tarife din mediul ruralA urmat Telekom Romania, care a anuntat ca incepand cu 15 aprilie va majora preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business. Compania a afirmat ca masura vine ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunica ...citeste mai departe despre " Guvernul PSD-ALDE a zis ca OUG 114 e in folosul romanilor. Un prim efect: S-au scumpit serviciile de Internet, cablu si telefonie " pe Ziare.com