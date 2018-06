Guvernul spune ca n-are nevoie de banii Bancii Mondiale pentru autostrada Comarnic - Brasov: Avem o varianta mai rapida

"Intr-un proiect nu e importanta sursa de finantare, este important sa faci acel proiect, iar Guvernul, prin Ministerul de Finante, sa aleaga cea mai facila, utila, ieftina sursa de finantare", a explicat Teodorovici.El a afirmat ca a existat o discutie cu reprezentantii Ministerului Transporturilor, care au gasit o alta solutie pentru acest proiect."Dansii au gasit o alta varianta mai rapida de a face lucrurile sa se intample pe acest sector de drum Comarnic-Brasov. Nu este importanta partea de finantare, este importanta calea de a implementa un astfel de proiect. (...) Nu este nicio discutie, niciun scandal, este o simpla optiune a Ministerului Transporturilor pentru o altfel de finantare", a adaugat ministrul Finantelor.Deputatul USR Catalin Drula a afirmat, joi, ca membrii Comisiei Transporturi din Camera Deputatilor au fost anuntati ca Guvernul renunta la pregatirea proiectului autostrazii Comarnic-Brasov cu Banca Mondiala, intentionand sa realizeze drumul in parteneriat public-privat, sub coordonarea lui Narcis Neaga."Ne distrugem orice credibilitate in relatia cu institutiile financiare internationale", sustine deputatul USR, care afirma ca directorul Companiei Nationale de Adrministrare a Infrastructurii Rutiere a mai esuat de trei ori pana acum in implementarea acestui proiect.In plus, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a fost inregistrat cand a spus in comisia din Camera ca motivul pentru care nu se fac autostrazi ar fi ca sa nu plece multinationalele din Romania dupa ce dezvoltarea infrastructurii va duce la un nivel de trai mai ridicat si, deci, si romanii vor avea salarii mai mari."Este o retea de autostrazi minunata in Occident. De ce au venit multinationalele aici? Au venit ca sunt salarii mici. Cand o sa avem autostrazi, o sa avem salarii mari. Si tot vor pleca. Catre alte zone fara autostrazi, dar cu salarii mici", au fost cuvintele rostite de ministrul PSD al Transporturilor.Citeste si:Un deputat USR dezvaluie ca Guvernul a renuntat la constructia autostrazii Comarnic - Brasov cu Banca MondialaM ...citeste mai departe despre " Guvernul spune ca n-are nevoie de banii Bancii Mondiale pentru autostrada Comarnic - Brasov: Avem o varianta mai rapida " pe Ziare.com