Guvernul trebuie sa despagubeasca si fermierii: Tuta absoluta a distrus rosiile de toamna

Molia denumita Tuta absoluta a dus la scumpirea legumelor din zona Matca, unde producatorii agricoli raporteaza recolte mici din cauza moliei legumelor, cheltuielile cu tratamentele chimice si pierderile regasindu-se in pretul final al produselor.Zeci de hectare de pamant situate in serele din Matca sunt afectate, iar potrivit unor informatii, 23 de hectare de culturi agricole au fost compromise de molie. In jur de 100 de fermieri sunt afectati.Astfel, preturile legumelor au crescut, iar autoritatile vorbesc despre posibile despagubiri acordate taranilor."Deocamdata noi urmarim sa contabilizam, sa monitorizam daunatorul si in situatia in care vor fi pierderi de productie, in conditiile in care ei au respectat tehnologiile de cultura, fermierii, probabil, vor fi despagubiti. Tuta absoluta ataca frunza, ataca si fructul. Noi deocamdata nu am constatat pierderi de productie, dar din cauza secetei s-ar putea ca aceste suprafete afectate sa creasca. Pentru ca productiile sa nu fie afectate, fermierii sunt nevoiti sa creasca numarul tratamentelor. Atunci cand avem conditii favorabile pentru un daunator, cu siguranta trebuie facute tratamente suplimentare. Si pretul de vanzare a crescut substantial, pana la urma este o compensare", a declarat directorul Directiei pentru Agricultura Galati, Valentin Huciu.Reprezentantii Directiei Agricole Galati spun ca daunatorul a aparut in conditiile in care, anul acesta, au fost conditii propice inmultirii moliei."Fluturii zboara noaptea, iar larvele ataca in interiorul frunzelor. Este foarte greu de combatut. Conditiile de dezvoltare in solar sunt foarte propice dezvoltarii daunatorului. In solar nu ploua, in solar temperatura este constanta in jurul valorilor de 25-30 de grade, ceea ce convine extrem de mult daunatorului, nu avem vant. Acest daunator poate sa creeze probleme numai aunci cand se intrunesc conditii favorabile de dezvoltare. Cel mai sigur schimbarile climatice sunt pe locul intai ca si cauza, iubeste seceta, temperaturile ridicate, acestea sunt conditii favorabile de dezvoltare", a precizat Huciu.Au pierdut la recolta, dar au castigat la pretFermierii din Matca spun ca au pierdut int ...citeste mai departe despre " Guvernul trebuie sa despagubeasca si fermierii: Tuta absoluta a distrus rosiile de toamna " pe Ziare.com