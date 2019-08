Guvernul va adopta, astazi, rectificarea bugetara

Sedinta Executivului incepe la ora 14:00.Guvernul a transmis, duminica, proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei din 12 august. Initial, proiectele privind rectificarea nu figurau pe ordinea de zi a sedintei, insa Guvernul a revenit cu un alt comunicat in care cele doua erau incluse.Proiectul de rectificare a bugetului statului si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 au fost prezentate in prima lectura in cadrul sedintei de guvern de joi.Insa rectificarea bugetara nu a fost adoptata in sedinta de joi, intrucat Executivul a vrut sa o analizeze in detaliu, potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu."Decizia Guvernului a fost sa mai analizeze in detaliu fiecare aspect, astfel incat sa nu mai existe tot felul de interpretari in spatiul public", a spus Nelu Barbu joi.Consiliul Fiscal critica dur rectificarea bugetaraConsiliul Fiscal (CF) al Romaniei a criticat dur, joi, rectificarea bugetara, afirmand ca are rezerve cu privire la rezultatele pe care Cabinetul Dancila promite ca le va obtine prin rectificarea bugetara pe care o va adopta joi. Mai exact - sustin specialistii CF - proiectia Guvernului e cam optimista.Printre altele - sustin specialistii CF - calculele nu certifica faptul ca Guvernul ar putea incasa cat si-a propus."Consiliul Fiscal are rezerve insemnate fata de nivelul propus al veniturilor bugetare - mai ales in cazul celor din TVA si contributii de asigurari sociale - identificand un minus de venituri cumulat situat intre 5,8-6,8 mld. lei", se arata intr-un comunicat remis redactiei de CF.Mai mult, sustin specialistii citati, e prea devreme pentru a stabili daca masurile de eficientizare a colectariii propuse de Guvern vor fi sau nu eficiente."Consiliul Fiscal apreciaza ca un eventual impact bugetar pozitiv atat al masurilor de crestere a eficientei colectarii, cat si al amnistiei fiscale nu poate fi luat in considerare ex ante in proiectia veniturilor bugetare avand in vedere principiul prudentei, statuat de LRFB", se mai arata in documentul citat.Totodata, CF sustine ca este greu de crezut ca Guvernul va reusi sa cheltuiasca putin, asa cum si-a propus.Ministere importante pierd bani la rectificareMinisterele care pierd bani la rectificare sunt:Ministerul Tra ...citeste mai departe despre " Guvernul va adopta, astazi, rectificarea bugetara " pe Ziare.com