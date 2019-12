Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor din sistemul bugetar, dar si drepturile de pensie acordate in baza actelor normative in vigoare vor fi mentinute."Din nou ma intorc la programul de guvernare si acolo scrie foarte clar ca plata drepturilor salariale legale in vigoare, precum si a drepturilor de pensie este garantata conform dispozitiilor legale in vigoare.Deci, da, raspunsul este categoric, aplicam Legea pensiilor in formula actuala, care prevede majorarea punctului de pensie cu 40% din septembrie.Intotdeauna am sustinut cresterea puterii de cumparare, a veniturilor pentru toti romanii, fie ca sunt in sistemul public, in sistemul de economie privata sau la pensie. Asta e o promisiune pe care am hotarat sa o respectam", a afirmat Danca la Romania TV.Acesta a respins informatiile potrivit carora PNL ar intentiona sa initieze un proiect de act normativ care sa prevada modificarea Legii pensiilor, astfel incat majorarea cu 40% a punctului de pensie sa nu fie acordata."Nu modificam Legea pensiilor in ceea ce priveste majorarea punctului de pensie cu 40% din septembrie", a precizat Ionel Danca. ...citeste mai departe despre " Guvernul va aplica Legea pensiilor in formula actuala, cu majorarea punctului de pensie cu 40% " pe Ziare.com