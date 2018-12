Guvernul vrea sa reduca comisionul de administrare pentru Pilonul II, desi e cel mai mic dintre statele cu sisteme similare

Masura apare in ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Insa fondurile de pensii private din Romania au printre cele mai reduse comisioane si costuri administrative (acestea fiind plafonate prin lege inca de la inceputul functionarii sistemului) dintre statele cu sisteme similare, subliniaza administratorii de fonduri private."In plus, toate costurile de administrare si tranzactionare sunt suportate de catre compania de administrare si nu de catre fondul de pensii insusi, fapt care reduce in realitate si mai mult nivelul efectiv de cost suportat de clientul final, comparativ cu practica internationala, unde aceste costuri administrative sunt suportate din fondurile de pensii sau de investitii, deci direct de catre clienti", se arata intr-un comunicat al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).La nivelul anului 2017, cele doua comisioane de administrare aplicate pe Pilonul II din Romania (maximum 2,5% din fiecare contributie si maximum 0,6% din activul net pe an) se cumuleaza la circa 1,1% din activul net pe an. Acesta este "indicele de cost" sau, in fapt, comisionul total suportat anual de fiecare participant la Pilonul II."Potrivit unui studiu realizat de IOPS (organizatia mondiala a supraveghetorilor din pensii private) in 2014, acest comision total s-ar cumula la 8,67% pe o perioada de 20 de ani, la 12,29% pe 30 de ani si la 16,1% pe o perioada de 40 de ani, valori cu 25% (un sfert) mai mici decat media celorlalte 42 de sisteme similare de economisire din statele membre IOPS (Sursa: Update of IOPS Work on Fees and Charges 2014, pagina 17) ", precizeaza comunicatul.Potrivit structurii lor de portofoliu si mandatului investitional, fondurile de pensii de Pilon II se situeaza intre fondurile mutuale de obligatiuni si cele diversificate.Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a comparat comisionul total de 1,1% pe an al Pilonului II cu comisioane calculate in acelasi fel pentru fondurile mutuale de obligatiuni si diversificate.Conform datelor AAF Romania (2017), EFAMA (Federatia europeana a asociatiilor fondurilor mutuale, 2011) si Investment Company Institute (ICI) din Statel ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa reduca comisionul de administrare pentru Pilonul II, desi e cel mai mic dintre statele cu sisteme similare " pe Ziare.com