Guvernul vrea sa suspende contributiile la Pilonul II de pensii incepand cu luna iulie

Proiectul prevede o incasare integrala la buget pentru contributiile CAS si "suspendarea contributiilor in perioada 1.07-31.12.2018".Totodata, proiectul vizeaza o contributie fixa de 84 lei in primul an, care ar urma sa creasca anual pana la 125 lei in dupa cinci ani. Aceasta contributie ar urma sa fie dedusa din impozitul pe venit.In plus, proiectul prevede o contributie a angajatorului egala cu a angajatului si dedusa din impozitul pe profit in functie de marimea companiei - 50, 25 sau 10 angajati.In luna aprilie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca nici Legislativul si nici Executivul nu au in vedere nationalizarea Pilonului II de pensii, el precizand ca cei care au cotizat la fondurile obbligatorii administrate privat nu vor pierde la pensie.Tot in aprilie, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat ca solicita autoritatilor sa prezinte in mod transparent si responsabil scenariile privind viitorul Pilonului II si le-a cerut acestora sa raspunda solicitarilor repetate de a initia un dialog cu toate partile implicate.Nerespectarea graficului de crestere a contributiilor la pensiile administrate privat a dus la o acumulare mai mica cu 12,9% in conturile romanilor in ultimii zece ani, impactul la nivelul Pilonulului II fiind de 1,1 miliarde de euro, potrivit prezentarii sustinute in aprilie, de APAPR, in Comisia economica din Senat.Totalul activelor administrate privat, in cazului Pilonului II, erau de 41,7 miliarde lei in februarie, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) . Din aceasta suma, 7,2 miliarde lei (1,5 miliarde euro) reprezinta castigul net obtinut de participanti prin investirea banilor lor.