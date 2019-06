Hotelierii de pe litoral cer demisia directorului CNAIR, dar nici nu stiu ce-i asteapta: Autostrada Soarelui se va transforma curand intr-un mare santier

Muhamad Murad - presedintele FPTR si patronul hotelului Phoenicia din Mamaia Nord - sustine ca, din cauza ca Autostrada Soarelui e in stare proasta, turistilor le este mai usor sa ajunga, din Capitala, direct in Dubai sau in nordul Africii, decat pe litoralul romanesc."Daca pana pe data de 15 iunie autostrada nu functioneaza in parametri normali, hotelierii de pe litoral vor intra in greva fiscala si nu vor mai plati taxe catre stat.De vina pentru blocajele create este si Biroul de Politie Autostrada A2, pentru ca nu este in stare sa dirijeze masinile catre drumuri adiacente. Din cauza blocajelor, turistii isi pun in pericol viata si se intorc nervosi si epuizati de drum dintr-o vacanta pentru care au platit sa se relaxeze.Fiecare director CNAIR promite ca isi da demisia daca nu rezolva problema acestor lucrari care se tot repeta de 20 de ani, parca in bataie de joc fata de turistii romani. Dar nu doar ca nu rezolva problema, dar directorul nu are nici macar demnitatea de a-si da demisia pentru ca este depasit de situatie, si de aceea noi, patronatele din turism, cerem demiterea atat a directorului CNAIR, cat si a sefului Biroului de Politie Autostrada A2", a transmis Mohammad Murad, prin intermediul unui comunicat de presa.In replica, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a explicat ca - in ciuda nemultumirilor hotelierilor - lucrarile pe A2 vor continua, in aceasta vara."Lucrarile de la A2 la care fac referire intreprinzatorii din Turism - adica cele din zona Drajna - trebuiau oricum facute in aceasta perioada. Au mers mai greu din cauza vremii ploioase. Ca pe ploaie n-ai cum sa torni asfalt, nu? De asta constructorul (Oyl Company SRL - n.red.) a inceput pe 28 martie si va termina pe 13 iunie. Deci inainte de 15, cum cer hotelierii.Nu este exclus sa apara intarzieri din cauza vremii. Ele sunt prevazute si in contract si nu-i sunt imputabile contructorului, de vreme ce acesta nu prea avea ce sa faca. Dar la acest moment, nici Compania si nici constructorul nu se asteapta la intarzieri", a explicat Alin Serbanescu....citeste mai departe despre " Hotelierii de pe litoral cer demisia directorului CNAIR, dar nici nu stiu ce-i asteapta: Autostrada Soarelui se va transforma curand intr-un mare santier " pe Ziare.com