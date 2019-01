Hotii au lasat in bezna jumatate din Autostrada Urbana. Iata cine si cand va rezolva problema

Autostrada Urbana, lunga de 6,5 kilometri, a fost construita in 2 etape. Prima data - in baza unui contract incheiat de Compania de Drumuri, in 2007, cu Impressa Pizzaroti s-au construit putin peste 3 kilometri de sosea. Ulterior, incepand din 2015, Aktor a mai construit alti 3,3 kilometri de autostrada.Intr-un final, dupa 11 ani de la inceperea lucrarilor, capatul urban al Autostrazii A3 a fost inaugurat, in seara zilei de 14 decembrie 2018. Receptia a durat nu mai putin de 7 ore. In mod normal, tot acest timp ar fi trebuit sa le ajunga specialistilor de la CNAIR sa depisteze toate problemele soselei. Din pacate, le-a scapat o chestiune esentiala.Mai exact, echipa CNAIR a constatat ca jumatatea construita de Aktor a Autostrazii Urbane e cufundata in intuneric, in ciuda faptului ca ar fi trebuit sa fie iluminata. Ceea ce nu s-au mai straduit inspectorii sa afle este de ce nu functiona iluminatul pe respectiva portiune a soselei. Raspunsul n-a venit nici a doua si nici a treia zi, ci abia dupa 3 saptamani, cand s-a aflat ca hotii furasera 4 kilometri de cablu de alimentare de sub autostrada, paralizand sistemul de iluminat din zona.Acum, politistii cauta hotii de cablu, iar problema ar urma sa fie remediata de societatea Aktor, in circa doua luni, a declarat pentru Ziare.com purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu."La momentul in care Aktor a preluat santierul, in 2015, in procesul verbal n-a fost semnalata lipsa niciunui element. Ulterior, era sarcina societatii Aktor sa pazeasca santierul pe care-l preluase.La momentul receptiei din decembrie 2018, noi am constatat, intr-adevar, ca nu functioneaza lumina. Cauza - adica lipsa cablurilor din subteran - s-a constatat abia ulterior.In aceste conditii, CNAIR, ca beneficiar al lucrarii, a sesizat Politia. De ce a fost furat cablul e lesne de inteles, de vreme ce el contine cupru. Cum anume s-a furat nu stim si ramane in seama organelor de ancheta sa stabileasca.Din cate am inteles noi, totusi, in 20 de minute, hotii ar avea timp sa fure 4 kilometri de cablu si sa mai si bea o cafea. Motivul: pot intra pe o gura de vizitare care duce in galeria unde e cablul. Apoi, pot lega cablul cu o sufa de masina si il pot ...citeste mai departe despre " Hotii au lasat in bezna jumatate din Autostrada Urbana. Iata cine si cand va rezolva problema " pe Ziare.com